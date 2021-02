Unikátna oprava v kostole v Dubnici nad Váhom: Najťažšiemu zvonu vdýchnu nový život!

Z piatich zvonov dajú do poriadku ten najťažší.

Šesťstokilogramového obra vybrali z veže Kostola svätého Jakuba v Dubnici nad Váhom. Pred 12 rokmi sa v ňom objavila prasklina a teraz sa konečne dočká opravy. Z veže putoval rovno do dielne liptovských majstrov, ktorí mu vdýchnu nový život. Päť zvonov z veže Kostola sv. Jakuba má svoj príbeh. Tri z nich vznikli odliatím z pôvodných zvonov v roku 1983, keďže podľa vtedajšieho farára spolu neladili.

Okrem nich sú vo zvonici ďalšie dva, takmer 200-ročný zvon sv. Florián a 100-ročný zvon Božské srdce. Najmladšiemu, no zároveň najväčšiemu, ktorý pomenovali Panna Mária, pomocnica kresťanov, zvonári vdýchnu nový život. „Nefungoval už v roku 2009, keď som sem nastúpil,“ povedal farár Marián Bielik.

Podľa neho sa presne nevie, kedy 600-kilogramový zvon praskol. Po rokoch sa dočká opravy. Zo zvonice ho pomocou žeriavu zložili na zem a odviezli do dielne liptovských majstrov, ktorí prasklinu zvaria. Po zahriatí na vysokú teplotu ho nechajú vychladnúť a vrátia do veže. Oprava by mala trvať asi 3 mesiace.