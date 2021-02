Kúpalisko v Šali, ktoré doslúžilo pred 25 rokmi, sa dočká veľkej premeny: Wau, tak toto už áno!

Konečne nový areál! V Šali otvorili prvé veľké kúpalisko ešte v lete roku 1970. Areál v lokalite sídliska Váh vtedy vybudovali za päť miliónov československých korún. Rekreantov lákal najmä veľký bazén olympijských rozmerov, ktorý mal skokanský mostík. Rokmi však schátralo, no teraz sa chystá veľká prestavba za dva milióny eur.

Kúpalisko odslúžilo poslednú sezónu v roku 1996. V súčasnosti neslúži svojmu účelu. Pripravuje sa projektová dokumentácia na opravu, ktorú realizuje spoločnosť ewia za približne 2 milióny eur.

Funkčné zostali iba servisné budovy. Investor však plánuje využiť veľkú devízu, ktorú dané miesto ponúka - má vlastný geotermálny vrt. Mesto je síce výhradným vlastníkom pozemkov, no nedokázalo zohnať peniaze na opravu. „V lokalite máme rozpracované viaceré investičné aktivity a letné kúpalisko je jedným z nich. Prvým krokom bola príprava vizualizácií areálu a teraz pracujeme na príprave projektovej dokumentácie. Budúci rok by sme chceli začať s opravami,“ informoval Michal Smolák, prevádzkový riaditeľ zo spoločnosti ewia. Otvoriť by ho mohli počas sezóny v roku 2023.