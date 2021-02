Cichanovská s trpkosťou priznala porážku: Bieloruská opozícia nemá prostriedky čeliť násiliu na ulichiach

Od sporných prezidentských volieb v Bielorusku uplynulo už šesť mesiacov, pričom líderka tamojšej opozície Sviatlana Cichanovská dnes pripúšťa, že demokratické hnutie utrpelo v tejto krajine dočasnú porážku.

"Musím to priznať, prišli sme o ulicu," povedala Cichanovská v nedeľnom rozhovore pre švajčiarsky denník Le Temps. "Nemáme prostriedky na to, aby sme čelili násiliu režimu voči demonštrantom," dodala. Bieloruská vláda má podľa Cichanovskej slov v rukách moc i zbrane. "Áno, vyzerá to momentálne tak, že sme prehrali," povedala.

Bielorusko sa zmieta v politickej kríze od prezidentských volieb z 9. augusta 2020, v ktorých podľa oficiálnych údajov zvíťazil dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko so ziskom vyše 80 percent odovzdaných hlasov, zatiaľ čo Cichanovská dostala len desať percent hlasov.

Cichanovská kandidovala po tom, ako ústredná volebná komisia odmietla zaregistrovať ako uchádzača o kandidatúru jej manžela, známeho blogera a novinára Siarheja Cichanovského, ktorý je od leta väzobne stíhaný.

Podľa opozície boli voľby sfalšované a ich skutočnou víťazkou je práve Cichanovská, ktorá po nich opustila Bielorusko a uchýlila sa do Litvy. Po voľbách vypukli v Bielorusku masové protesty. Demonštrácie však neskôr zoslabli, a to v dôsledku masového zatýkania, ako aj krutého zimného počasiu.

Opozícia sa ale aktuálne snaží vytvoriť si základy na nový boj s režimom, ku ktorému by mohlo dôjsť už na jar, uviedla Cichanovská pre Le Temps. "Našou stratégiou je vyvíjať neustály tlak na režim, až dokým ľudia nebudú opäť pripravení vyjsť do ulíc, čo by mohlo byť na jar," povedala.

Rozhovor s Le Temps sa uskutočnil v Litve, kde je Cichanovská dodnes v exile. Opozičná líderka denníku povedala, že nad návratom do Bieloruska premýšľa každý deň, pričom pri uvažovaní o budúcnosti sa často ocitá na pokraji zúfalstva.

"Potom si však rýchlo uvedomíte, že toto nemôžete robiť, ak ste symbolom, národným lídrom, tak sa nemôžete len tak vzdať," dodala.