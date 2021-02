Muž poslal manželke selfie z hotela: Zbadala detail v rohu fotky, okamžite mu dala kopačky

Manželka na sociálnej sieti zdieľala dva zdanlivo nevinné snímky, ktoré jej manžel poslal z hotelovej izby. Bližší pohľad však odhalil niečo neobvyklé. Niet divu, že nasledoval rozchod.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Muž sa sám nevedomky usvedčil z nevery, keď svojej manželke poslal z hotelovej kúpeľne selfie. Tie potom poslúžili ako dôkazový materiál, informuje portál News.com.

Používateľka sociálnej siete TikTok svojich sledovateľov nedávno požiadala o radu, keď si na fotke od manžela všimla niečo nezvyčajné. Vo videu Američanka vysvetlila, že jej muž išiel na výlet do kasína a cez noc mal prespať v hoteli. Neskôr jej zo svojej izby poslal dve nevinné fotografie, na ktorých pózuje v kúpeľni. Keď prvýkrát uvidela fotografie, usmiala sa, až kým sa nepozrela lepšie. „Môj manžel mi poslal fotky, na ktorých sa snaží vyzerať nevinne, ale všimla som si veľmi podivnú vec... teraz je slobodný," uviedla vo videu, v ktorom ukázala aj usvedčujúce fotografie.

Používatelia s orlím zrakom pohotovo upozornili na žehličku na vlasy, hrebeň a tašku na make-up položené na umývadle. Všetko veci, ktoré väčšina mužov nevlastní. "Ihneď som videla žehličku," napísala jedna žena. Niekto ďalší podotkol, že na fotke muž nemá ani obrúčku.

V ďalšom videu podvedená manželka povedala, že žehličku si aj ona všimla ako prvú. Podľa jej slov to však nebol jediný výstražný signál. „Druhá vec, ktorú som si všimla, bola kabelka na podlahe," a dodala, že jej manžel poprel, že by išlo o jeho izbu.

„Povedal, že to bola kamarátova izba, v ktorej bol, a že on je tam s priateľkou. Ale ja tomu neverím, pretože je to príliš povrchné. Prečo by sa fotil v izbe niekoho iného?" Video sa za krátky čas stalo virálnym a stihlo už nazbierať viac ako štyri milióny zhliadnutí.