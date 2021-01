Dievčina nahovorila kamarátku, aby jej pomohla otestovať vernosť frajera: Nasledoval okamžitý rozchod

Mladá žena začala podozrievať svojho priateľa. Poprosila kamarátku, aby jej pomohla otestovať vernosť mladíka. Pohorel na plnej čiare!

Svoj príbeh zdieľala Lottie Passco na TikToku. Nahovorila kamarátku Meg, aby si vytvorila falošný profil na Instagrame a napísala jej frajerovi. Bola zvedavá na jeho reakciu. Na jej šok, odpovedal takmer okamžite.

Lottie vysvetlila aj dôvod, prečo sa rozhodla pre skúšku vernosti. "Môj priateľ ma predtým podvádzal. Asi mesiac alebo dva používal účet na Tinderi,"vysvetlila vo videu. Nechcela, aby ju opäť ťahal za nos a preto zobrala veci do vlastných rúk. "Moja najlepšia kamarátka Meg mu napísala z vymysleného účtu. Do hodiny si on vytvoril nový účet na Snapchate, aby spolu mohli komunikovať a nezistila som to," cituje Lottie portál The Sun.

Dodala, že "cudziemu dievčaťu" poslal veľa nevhodných správ. Lottie sa s ním okamžite rozišla. Mladík mal toho za ušami oveľa viac. "Celý čas, čo sme boli spolu, mal účet na Tinderi. Randili sme vyše roka," dodala kráska v ďalšom videu. Smútok ju však už prešiel a v jej živote je niekto nový.

Videá mali veľkú odozvu. "Som rád, že si sa z toho dostala a máš niekoho lepšieho," napísal jeden užívateľ. "Je mi ľúto, čo sa stalo. Niektorí muži sú hrozní," pridal sa ďalší.