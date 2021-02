Pád paraglajdistu v Soblahove: Dokaličil sa Jankovskej exmanžel?! Prehovorili svedkovia

Mal poriadne šťastie! Svedok pádu paraglajdistu neďaleko Soblahova (okr. Trenčín) prezradil, že muž (51) spadol približne z 30 metrov, keď sa chcel predviesť pred mladšou priateľkou. Podľa informácií Nového Času by paraglajdistom mal byť exmanžel bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej - Tibor. Muž skončil s vážnymi zraneniami v trenčianskej nemocnici.

Adrenalínová zábavka sa takmer skončila tragicky. Po tom, čo náhodní svedkovia videli padať vo štvrtok popoludní paraglajdistu z výšky takmer 30 metrov, zalarmovali všetky záchranné zložky. Na miesto nešťastia vyrazili aj tamojší hasiči, no stav zraneného a neprístupný terén nad obcou si vyžiadal aj asistenciu záchranárskeho vrtuľníka.

„Vrtuľník letel z Trenčína,“ spresnila hovorkyňa vrtuľníkovej záchrannej služby Zuzana Hopjaková s tým, že pilot pristál na poli, v blízkosti paraglajdistu. „Tento 51-ročný muž bol pri vedomí, so záchranármi komunikoval, pričom sa sťažoval na výrazné bolesti hrudníka, chrbtice a panvy,“ doplnila Hopjaková s tým, že potom, čo mužovi lekár poskytol neodkladné vyšetrenie, bol v spolupráci s prítomnými hasičmi preložený na palubu vrtuľníka a v stabilizovanom stave bol letecky transportovaný na urgentný príjem do trenčianskej nemocnice.

Špekulácie v obci

Podľa našich informácií má ísť o bývalého manžela bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej. Jeden zo svedkov, ktorý nám informáciu potvrdil, uviedol, že k nehode došlo aj preto, že sa precenil, keď sa chcel predviesť. „Chcel sa predvádzať pred svojou priateľkou a takto to dopadlo. Našťastie to dopadlo tak, ako to dopadlo, a hádam ho to odradí od ďalšieho blbnutia,“ uviedol zdroj Nového Času. Popoludňajší pád narobil rozruch aj v malej obci. „Počul som, že to mal byť bývalý manžel Moniky Jankovskej, ten známy gynekológ, ale či je to pravda, neviem. O ničom inom sa teraz ani nehovorí,“ povedal jeden z obyvateľov. Ako ďalej dodal, nehodu videl aj na vlastné oči.

„Robil som okolo domu, mohlo byť asi okolo pol štvrtej popoludní, videl som chlapa na padáku, ale tu podchvíľou lietajú a aj pristávajú či už teplovzdušné balóny, alebo paraglajdisti. Všimol som si však, že tento sa akosi prirýchlo rúti k zemi, aj padák mal akosi zvláštne otočený. Asi z 30 metrov doslova padal. Ešte som si povedal, to asi bude riadne tvrdé pristátie. O chvíľu však vyštartovali na pole naši hasiči, už som vedel, že je zle, a keď chvíľu nato priletel aj vrtuľník, už som šípil, že to bude vážne,“ opísal desivé momenty obyvateľ obce.