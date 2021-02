Jankovská je jednou nohou von z väzby: Čo ju čaká po prepustení?! Bude to mať náročné

Bude to mať náročné aj po možnom prepustení.

Bývalá štátna tajomníčka za Smer Monika Jankovská (50) si tento týždeň vypočula potešujúci verdikt. Špecializovaný trestný súd v Pezinku ju oslobodil, keďže už nevidel dôvody na väzbu. Rozhodnutie ešte nie je právoplatné a tak expolitička zostáva za mrežami trenčianskej nemocnice pre obvinených. Ak by však rozhodnutie potvrdil aj Najvyšší súd, tak Jankovskú by čakala sloboda, aj keď zrejme nie taká, akú si predstavuje.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Okolo Jankovskej býva často rušno. Prominentná obvinená je totiž už 11 mesiacov vo väzbe a naposledy sa za mrežami pokúsila spáchať samovraždu predávkovaním liekmi, od začiatku februára tak leží v trenčianskej nemocnici. Nedostavila sa ani na výsluch v rámci pojednávania o predĺžení jej väzby. „Nie je schopná momentálne akéhokoľvek výsluchu, nielen pred sudcom, ale ani pre inými OČTK vzhľadom na jej zlý psychický stav, predovšetkým na incident, ktorý sa stal,“ povedal jej advokát Peter Erdős.

Osobne si tak nevypočula oslobodzujúci verdikt, ktorý zaručuje, že sa po roku môže pozrieť na slobodu. „Sudca nahradil väzbu primeranými povinnosťami a obmedzeniami, dohľadom probačného úradníka, nariadil jej v rámci nahradenia väzby kontrolu technickými zariadeniami, ľudovo povedané náramkom,“ oznámil Erdős.

Prokurátorka Valéria Simonová podala sťažnosť. Teraz bude na Najvyššom súde, ako v prípade rozhodne. Môže stanovisko špeciálu potvrdiť a v tom prípade by Jankovská musela hlásiť policajtom či prokurátorom každú zmenu svojho miesta pobytu. Jej polohu totiž bude strážiť elektronický náramok.

Zakážu jej Threemu?

Advokát Róbert Bános tvrdí, že ak je obvinenému nahradená väzba technickými prostriedkami, môže mu byť ešte na posilnenie účelu uložené jedno alebo viac primeraných obmedzení. „K obmedzeniam a povinnostiam patrí najmä: zákaz vzďaľovať sa z miesta pobytu okrem vymedzených podmienok, zákaz vycestovať do zahraničia, zákaz vykonávať činnosť, pri ktorej došlo k spáchaniu trestného činu, zákaz návštev určitých miest, zákaz styku s určitými osobami, zákaz nakladania s majetkom, prípadne zákaz používania určitých aplikácií napr. Threema,“ vysvetľuje expert.

V prípade, ak by bolo rozhodnuté, že Jankovská sa môže zdržiavať iba v obydlí, tak v praxi zvyknú byť aj vymedzené presné výnimky, kedy to neplatí. „K týmto výnimkám patrí napríklad možnosť zdržiavania sa v iba v katastri obce, kde má obvinený obydlie, cesta do zamestnania, možnosť vycestovania do iného okresu z dôvodu špecifických potrieb (napr. návšteva lekára) a podobne. Každá takáto výnimka však musí byť riadne odôvodnená,“ dodal Bános. Jankovská by si to mohla upravovať po dohode s probačným úradníkom.

Dá sa to ukontrolovať

Lucia Kurilovská, rektorka Akadémie policajného zboru

- Máme 4 možnosti náhrady väzby a v ramci toho môže sudca rozhodnúť o tom, že uloží určité povinnosti na obmedzenia. A tieto povinnosti môžu byť monitorované. Z technického hľadiska sa dá všetko nastaviť, tak ako to určí sudca - napríklad nepribližovať sa k hranici, nepribližovať sa k určitým osobám a je to kontrolovateľné na operačnom stredisku.