Svoj zármutok nad smrťou Ľubomíra Petráka vyjadrili aj iní poslanci: Srdcervúri odkaz Borisa Kollára

Správa o úmrtí poslanca Národnej rady (NR) SR Ľubomíra Petráka (Smer-SD) "ľudsky veľmi zasiahla" predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina).

Rodine, pozostalým a blízkym vyjadril úprimnú sústrasť a tiež poďakoval za prácu Petráka ako dlhoročného poslanca NR SR. Podľa Kollára bol výnimočným človekom a odborníkom.

"S hlbokým zármutkom som prijal správu o dnešnom náhlom skone nášho kolegu, poslanca Ľubka Petráka. Táto smutná správa ma ľudsky veľmi zasiahla a chcel by som vyjadriť úprimnú sústrasť celej jeho rodine, pozostalým a blízkym. Chcel by som taktiež vyjadriť vďaku za jeho prácu, ktorú urobil ako dlhoročný poslanec parlamentu a bývalý predseda výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport. Bol to výnimočný človek, odborník, ktorý sa, žiaľ, stal ďalšou obeťou zákernej choroby. Myslím, že môžem povedať za všetkých kolegov poslancov, že nám bude nielen odborne, ale aj ľudsky veľmi chýbať. Česť jeho pamiatke," uviedol Kollár v stanovisku, ktoré TASR poskytla jeho hovorkyňa Michaela Jurcová.

Úprimnú sústrasť vyjadril a Petrákovu osobnosť ocenil aj bývalý šéf parlamentu Andrej Danko (SNS). "Bol to usilovný a skromný človek," pripomenul o Petrákovi. Poukazuje i na to, že zosnulý poslanec bol predsedom parlamentnej skupiny rusko-slovenského priateľstva a prispel k budovaniu dobrých vzťahov s Ruskou federáciou.

Petrák zomrel vo veku 59 rokov. Bol členom predsedníctva Smeru-SD, v minulom volebnom období bol šéfom školského výboru, v súčasnosti zastával funkciu podpredsedu výboru. Bol tiež starostom obce Hurbanova Ves.