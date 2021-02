Predaj elektromobilov v Európe naberá na tempe: Ambiciózny plán Európskej komisie

Európska únia (EÚ) predstavila vlani ambiciózny plán "udržateľnej a inteligentnej mobility". Ale elektromobily budú potrebovať obrovskú sieť nabíjacích staníc.

Európska komisia (EK) by preto mala stanoviť záväzné ciele v tejto oblasti, aby zvýšila dôveru spotrebiteľov pri prechode na novú technológiu, uviedlo Európske združenie výrobcov automobilov (ACEA). Podľa odhadu združenia v Únii by sa mal vybudovať jeden milión verejných nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá do roku 2024 a tri milióny do roku 2029.

ACEA v spoločnom liste s lobistickou spotrebiteľskou skupinou a so skupinou pre udržateľnú dopravu upozornili Brusel, že pevné ciele pomôžu tiež výrobcom automobilov a prevádzkovateľom energetických sietí plánovať dopredu.

"Európska komisia musí rýchlo podniknúť kroky a stanoviť záväzné ciele pre zvýšenie nabíjacej infraštruktúry v členských štátoch," uviedol prezident ACEA Oliver Zipse, ktorý je tiež riaditeľom nemeckej automobilky BMW. "V opačnom prípade sú ohrozené dokonca aj súčasné ciele znižovania emisií v boji proti zmene podnebia," dodal.

Predaj elektrických vozidiel (EV) v Európe nedávno nabral tempo, zatiaľ čo predaj automobilov so spaľovacími motormi sa znížil počas blokád na zastavenie šírenia nového koronavírusu.

Automobilky uvádzajú na trh nové modely elektromobilov, aby splnili prísnejšie emisné pravidlá EÚ. Niekoľko vlád zaviedlo dotácie na elektromobily ako súčasť programov obnovy po pandémii. Ale zavádzanie verejných nabíjacích staníc je pomalé a, navyše, existujú rôzne tarify a spôsoby platby. Podľa údajov z tohto odvetvia, vlani bolo v EÚ 224.538 verejných nabíjacích staníc.

V liste, ktorý okrem ACEA podpísali aj spotrebiteľská loby BEUC a výbor pre dopravu a životné prostredie (T&E), naliehajú na Komisiu, aby vytvorila spoločné normy. Vyzvali ju, aby stanovila cieľ vybudovať približne 1000 vodíkových staníc do roku 2029.

Nemecká vláda už odsúhlasila návrh zákona, ktorý sa zameriava na vybudovanie 1000 rýchlonabíjacích staníc popri diaľniciach do konca roku 2023. Predpokladané výdavky by mali dosiahnuť 2 miliardy eur.