Z toho pohľadu bol v šoku aj gynekológ: Žena chodí po svete s dvomi vagínami

Andreea trpí zriedkavou anomáliou. Má dve vagíny! Žena hovorí o svojom stave s nádejou, že tým povzbudí ostatných, aby sa cítili sebavedome a aby hovorili o svojom zdraví a telách, informuje portál Ladbible.

Andreea (26) sa o svojom nezvyčajnom stave dozvedela, keď mala 14 rokov, keď jej pri kontrole lekári povedali, že má dve vagíny a dve maternice. Teraz sa rozhodla prvýkrát so svetom podeliť o svoj príbeh s cieľom zvýšiť povedomie o tomto stave. Tvrdí, že už sa viac necíti byť v rozpakoch a zahanbená. Vysvetlila, že jej gynekológ pri prehliadke zistil, že jej chrupavka delila vchod do vagíny a efektívne ju rozdelila na dve časti. „Bol veľmi šokovaný. Tvrdil, že je to veľmi zriedkavé, ale v mojom veku sa toho netreba obávať," povedala Andreea.

Aj keď hovorí, že na jej sexuálny život to nemá nijaký vplyv a jedného dňa by chcela mať deti, dozvedela sa, že s touto anomáliou sú spojené aj problémy s plodnosťou. Obe jej maternice fungujú, ale keď Andreea otehotnela ako 17-ročná, dieťa v treťom mesiaci prestalo rásť a prišla oň. So svojím partnerom Oliverom (36) sa preto rozhodli zistiť o jej stave čo najviac, aby si jedného dňa mohli založiť rodinu.

„Nikdy som si nebola istá, či môžem dieťa donosiť. Okolo mojej diagnózy mám stále veľa otázok. Teoreticky mám dve maternice, aby som mohla otehotnieť a byť tehotná aj s dvoma deťmi súčasne, ale chcem vedieť, či vôbec budem schopná bezpečne donosiť aspoň jedno.“

Sama priznáva, že keď bola mladšia, veľmi sa tým nezaoberala. „Nie je to nepríjemné, takže som nad tým príliš nepremýšľala, kým som nestretla svojho partnera a nezačali sme sa rozprávať o našej budúcnosti.“ Andreea uviedla, že jej diagnóza nespôsobuje žiadne každodenné bolesti, ale trpí veľmi silnými menštruačnými kŕčmi. Kedysi sa jej o tejto téme hovorilo veľmi ťažko, hanbila sa pred priateľmi a nikomu o tom nepovedala. Dnes sa ale vo svojom tele cíti dobre.

„S pribúdajúcimi rokmi som začala byť k ľuďom úprimná a nik ma za to nesúdil. Keď som bola mladá, bála som sa, lebo som bola iná ako ostatní. Teraz mi to nepríde čudné, som to stále ja a všetci sme tak či onak odlišní," povedala Andreea a dodala, že dievčatá by mali poznať svoje telá a cítiť sa vo vlastnej koži pohodlne.