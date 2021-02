Na Barbie preoperovaný živý Ken sa už pýši vagínou: Odpadnete, čoho všetkého je schopná

Jessica Alvesová sa narodila ako Rodrigo Alves. Nikdy nebola so svojím telom spokojná, a tak podstúpila desiatky plastických operácií, aby sa z nej stala žijúca bábika Ken.

Rodrigo na seba strhol pozornosť médií, ale ani s implantátmi imitujúcimi svaly nebol spokojný. Vraj mu v tridsaťpäťke došlo, že problémom nie je to, ako jeho mužské telo vyzerá, ale že má vôbec mužské pohlavie. A svetu oznámil, že sa cíti byť skôr bábikou Barbie.

Rodrigo prešiel legálnou premenou pohlavia a stal sa Jessicou. Tá sa teraz nechala v Thajsku operovať, aby dosiahla kompletnú fyzickú premenu. Lekári jej tam z kože penisu a pobrušnice vytvorili vagínu, ktorá sa odborne nazýva neovagína.

Chirurgovia pri premene mužských genitálií na ženské využívajú tri metódy. Základná pracuje len s kožou penisu, ktorý doslova vypitveme. Kožu použijú ako steny vagíny a zanoria ich v oblasti hrádze do brušnej dutiny. Pritom zachovajú nervové zakončenia v uzdičke spolu s kúskom žaluďa, ktorý použijú na modeláciu klitorisu. Lenže po zákroku musí pacientka neovagínu niekoľko mesiacov rozťahovať dildom a neovagína sa nikdy sama nezvlhčuje (ako sa nezvlhčuje koža penisu). Druhou metódou je tvorba vagíny z kúska hrubého čreva. To sa odreže a zanorí do brušnej dutiny medzi močovú trubicu a konečník s vývodom na hrádzi. Táto metóda sa používala aj u žien, ktoré sa kvôli vývojovej vade narodili bez vagíny. Výhodou tejto vagíny je, že sa sama zvlhčuje.

Najmodernejšia metóda, ktorú práve hojne používajú v Thajsku, pracuje s pobrušnicou. Zákrok sa vykonáva laparoskopicky, kedy sa pobrušnica zvnútra stiahne do oblasti medzi konečníkom a močovou trubicou. Vytvorí sa tam z nej kanál, ktorý sa zaslepí v dĺžke pätnástich centimetrov. Táto neovagína je veľmi pružná a tiež sa sama lubrikuje. Pysky ohanbia a pošvový vchod sa modelujú z mieška a kože penisu, klitoris opäť vzniká z uzdičky a zvyšku žaluďa. Tento zákrok podstúpila práve Alvesová. Jessica tak stimuláciou tohto neoklitorisu bude dosahovať orgazmus podobne ako mnoho iných transgender žien.

Veľmocou vo vaginoplastike transgender osôb je práve Thajsko, kam každoročne mieria tisíce transsexuálov, aby im tam lekári vytvorili genitálie, ktoré sú vizuálne takmer na nerozoznanie od originálu. "Laik to nespozná vôbec a lekár pri bližšej ohliadke," tvrdí doktor Kamola Pnasritum, ktorý Alvesovú operoval.

"Mám pocit, že som sa v tridsiatich siedmich rokoch znova narodila. Milujem svoju vagínu. Ešte je trochu opuchnutá, ale je roztomilá," zverila sa denníku The Mail Jessica, ktorá sa v médiách preslávila dokumentom Human Ken Doll (Ľudská bábika Ken), ktorý mapoval jej plastické operácie, ktorými zo seba ešte ako Rodrigo robila Kena. Plastika neovagíny v Bangkoku vyjde na cca 15,5-tisíca eur. Samozrejme pre samoplatcov, pretože operáciu nemožno hradiť zo zdravotného poistenia.