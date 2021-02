Dcéra maestra Gotta († 80) je naspäť vo Fínsku: Nastúpi na liečbu?

Vrátila sa na miesto, z ktorého predtým utiekla.

Dominika Gottová (47), dcéra maestra Karla Gotta († 80), s manželom Timom Tolkkim (54) spoločne a opäť vo Fínsku riešia papiere na prevzatie ich sociálneho bytu. V najbližších dňoch ho začnú zariaďovať, avšak vyzerá to tak, že blondínka urobí ešte jeden dôležitý krok. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Na Dominiku Gottovú sa za posledné obdobie toho zosypalo naozaj veľa. Už v Prahe jej lekári odporúčali terapiu, avšak ona odmietla, keďže sa chystala vrátiť do Fínska. „Ak sa rozhodnem, tak nastúpim na liečenie až v Helsinkách. Už to tam poznám,“ zverila sa blondínka Aha! s tým, že ide o liečenie jej psychických problémov.

„Nehrá v tom rolu alkohol, nie som už od neho závislá,“ tvrdí. Dominika tak už nasadla do lietadla a odišla do zeme, z ktorej už raz utiekla. Do Česka sa chce vrátiť až vtedy, keď sa vo Fínsku postaví na vlastné nohy.