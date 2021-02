Policajtke Kath Giles, ktorá je už na dôchodku, sa podaril fenomenálny nález.

Na farme na severe ostrova Man vykopala striebornú brošňu a zlatý náramok. Ich vek sa datuje do roku 950 a podľa zistení by malo ísť o vikinské šperky. Doteraz nebola vyčíslená ich hodnota, no cena podobných nálezov sa v minulosti vyšplhala až na 1 700 eur. Tieto sú extrémne vzácne a odkazujú na vysoké postavenie ich majiteľa.