Bohaté štáty nechávajú chudobným odrobinky: Desiatka majetných krajín vykúpila alarmujúci počet vakcín

Sú to úplne alarmujúce čísla. Zatiaľ čo mnohé bohatšie krajiny už stihli zaočkovať veľkú časť svojej populácie, tie chudobnejšie zatiaľ ani poriadne nevedia, ako taká vakcína vyzerá.

Podľa údajov, ktoré tento týždeň zverejnil generálny tajomník OSN António Guterres, existuje na svete až 130 krajín, ktoré zatiaľ nemajú k dispozícii pre svoje obyvateľstvo ani jednu vakcínu. Na druhej strane, Veľká Británia stihla zaočkovať už takmer štvrtinu svojej populácie, Spojené arabské emiráty viac ako polovicu a Izrael dokonca už 74 percent.

Na Guterresovu výzvu, aby bohaté štáty prestali byť také sebecké a ponechali časť vakcín aj pre chudobnejšie krajiny, začali reagovať prví svetoví štátnici. Ich reakcie sú však skôr nejednoznačné. Medzi prvými sa k problému vyjadril francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý navrhol, aby bohaté krajiny posielali tým chudobnejším 4 až 5 percent svojich zásob vakcín.

Samozrejme, že sú to s ohľadom na počet obyvateľov chudobných krajín len odrobinky. Macron však napriek tomu musel vysvetľovať, že sa nechystá ožobráčiť Francúzov o ich vakcíny. „Nehovoríme tu o okamžitom transfere miliárd vakcín,“ upokojoval prezident domáceho diváka. Do tejto navrhovanej schémy by chcel začleniť aj ďalšie bohaté štáty.

„Každá krajina by mala vyčleniť určitý malý počet vakcín,“ myslí si Macron. Ochotu podieľať sa na podobných transferoch už vyjadril napríklad aj britský premiér Boris Johnson. Británia je pritom jednou z krajín, kde vakcinácia postupuje najrýchlejšie. Podľa najnovších informácií má britská vláda v pláne zaočkovať do konca marca už aj všetkých záujemcov z vekovej skupiny nad 40 rokov.