Tenista Filip Polášek pred životným zápasom: Na bitku o titul si beriem šesť rakiet!

Čaká ho životný zápas! Slovenský tenista Filip Polášek (35) nastúpi v nedeľu o 5.00 SEČ s chorvátskym parťákom Ivanom Dodigom (36) na finále štvorhry grandslamového turnaja Australian Open.

Ich súpermi bude americko-britský pár Rajeev Ram a Joe Salisbury, s ktorým majú zatiaľ vyrovnanú bilanciu 1:1 na zápasy. Polášek denníku Nový Čas prezradil, ako sa bude na finálovú bitku pripravovať!

Polášek sa môže stať prvým slovenským tenistom spod Tatier medzi mužmi, ktorý by získal grandslamový titul. „Bola by to fantázia. V prvom rade chcem vyhrať titul pre seba, ale nebude to jednoduché. Slovensko malo v minulosti veľa skvelých hráčov, budem šťastný, ak sa mi to podarí vyhrať,“ povedal Filip, ktorý so svojím parťákom vo štvorhre Ivom Dodigom už pozná finálových súperov.

„Ich semifinále som sledoval jedným očkom na masáži. Je to veľmi kvalitný súper, poznáme sa veľmi dobre. Odohrali sme dva vzájomné zápasy a oba vyrovnané. Bude to určite riadna bitka,“ reagoval Polášek, ktorý sa už nevie dočkať zápasu na centrálnom dvorci. „Vlani sme tiež hrali na centri v semifinále, teraz to bude finále. Určite bude aj menšia tréma, ale verím, že po prvých úderoch zo mňa rýchlo opadne a podáme čo najlepší výkon.“

Vypletené rakety

Najlepší slovenský tenista za rok 2020 prezradil aj svoje predzápasové rituály. „Hudbu nepočúvam, tá ma rozptyľuje. Ale vždy musím mať pred zápasom vypletené nové rakety. Na grandslamoch ich mám k dispozícii šesť,“ vyjadril sa Filip, ktorý do nedeľňajšieho finále má o svojom programe jasno.

„Každý deň máme zhruba polhodinový tréning, masáže, fyzio a pred súbojom ešte absolvujeme poradu o taktike,“ dodal.