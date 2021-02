Remišová hasí situáciu po odmietnutí ruskej vakcíny: Aká je pravda

Strana Za ľudí na rokovaní vlády namietala, že ľudia na Slovensku nemôžu byť očkovaní neregistrovanou vakcínou.

Registrácia má jasný postup, prebieha na základe žiadosti výrobcu. Európska lieková agentúra (EMA) registruje a posudzuje jej účinnosť. Na piatkovej tlačovej konferencii to uviedla vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) s tým, že tento postup bol zatiaľ vždy dodržaný. Hovorí, že proces trvá týždne a preto, ak niekto tvrdí, že budúci týždeň sa mohlo Sputnikom V už očkovať, tak to nie je pravda.

„Mohli by sme, ale za predpokladu, že by sme to chceli urobiť bez akéhokoľvek posúdenia, a to nepovažujem za správne,” povedala Remišová. Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) podľa nej môže zazmluvniť vakcínu Sputnik V aj bez súhlasu vlády. Urobil to tak aj pri zazmluvnení vakcín od iných spoločnosti. „Je to jeho zodpovednosť a nemôže ju prenášať na kolektívny orgán vlády,” uviedla vicepremiérka a zdôraznila, že aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) odporúča očkovať registrovanými vakcínami.

Podľa Remišovej nie je pravda, že je strana Za ľudí „nepriateľsky nastavená” voči Rusku. „Len chceme, aby platili pravidlá pre každého rovnako,” doplnila. Nebude mať problém zaočkovať sa ruskou vakcínou, ak bude schválená Európskou liekovou agentúrou. Predseda parlamentného výboru pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) sa spýtal premiéra Igora Matoviča (OĽaNO), či trval pri rokovaniach s Ruskom na tom, aby svoju vakcínu predložili na certifikáciu alebo či rokoval s partnermi z Nemecka alebo Francúzka, aby zatlačili na Rusko a predložili vakcínu na certifikáciu.

Strana Za ľudí na rokovaní vlády vo štvrtok 19. februára zabezpečenie adekvátneho množstva vakcíny Sputnik V vetovala. Predseda vlády následne na tlačovej konferencii povedal, že za posledné obdobie strávil mnoho rozhovorov s ľuďmi v Ruskej federácii o zabezpečení vakcín Sputnik V. Už budúci týždeň tu mohlo byť k dispozícii 160-tisíc dávok. Podľa neho ide o mimoriadne kvalitnú vakcínu. „Veľmi ma za tejto situácie mrzí, že koaličný partner dnes vytiahol najvyššiu zbraň a v podstate povedal, že na Slovensku sa o Sputniku vôbec baviť nebudeme,“ povedal Matovič.