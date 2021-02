Gastroenterológ Kužela vyvracia mýtus, ktorý koluje po celom svete: Pravda o našom žalúdku

Bolesti žalúdka, zápchy, hemoroidy či dráždivé črevo. To sú len niektoré ťažkosti pri trávení, ktoré Slováci zo strachu pred nepríjemnými vyšetreniami podceňujú. Aj to je jeden z dôvodov, prečo Slovensko patrí ku krajinám s najvyšším počtom rakoviny hrubého čreva.

Gastroenterológ Ladislav Kužela vo svojej knihe Zdravé črevo a trávenie vysvetľuje aj to, prečo sa kolonoskopie netreba obávať, a ako sa stravovať tak, aby naše trávenie fungovalo správne.

Väčšine z nás v súvislosti s trávením napadne žalúdok. Prečo ste teda do názvu vašej knihy dali črevo? Je dôležitejšie?

Vynikajúca otázka a jedna z tém, o ktorej sme v našej knihe písali a snažili sa to čitateľom vysvetliť. Celosvetovo mylne koluje mýtus, že trávenie nastáva v žalúdku, že žalúdok je vlastne ten tráviaci orgán. Čuduj sa svete, nie je tomu tak, pretože žalúdok je síce veľmi dôležitý, ale máme aj pacientov, ktorí ho nemajú. Inými slovami, dá sa bez neho žiť. Úloha žalúdka je pomerne jednoduchá. Je to vakovitý orgán, ktorý tvorí kyselinu, a prvotne začne spracovávať potravu. Ale on ju nenatravuje, on ju len pripravuje pre črevo, ktoré je tu od toho, aby prijalo všetky živiny. A to všetko sa deje v tenkom čreve, z ktorého sa krvnou cestou dostávajú živiny do tela.

Črevo ste zároveň nazvali aj druhým mozgom. Prečo?

Toto je vec, ktorá ide za posledné roky veľmi do popredia. Keď som pred 25 rokmi začínal ako lekár, nevedelo sa, aký zložitý a komplexný nervový systém nám ovláda celé trávenie. Zistilo sa to až na veľmi veľkej skupine pacientov. Títo pacienti sa označujú ako pacienti s funkčnými ochoreniami, čiže majú poruchu fungovania tráviaceho traktu. To znamená, že pri vyšetrení u nich nezistíme nič vážne, žiadny zápal, napriek tomu ich ťažkosti pretrvávajú. Ukázalo sa, že trpia tzv. viscerálnou hypersenzitivitou, inými slovami je to o mozgu. Ten posunie prah citlivosti tak, že pacient začne vnímať všetky tráviace pochody, ktoré za normálnych okolností ani necítime. Vedci sa tým začali viac zaoberať a postupom času sa zistilo, že tu máme „druhý mozog“, ktorý je s mozgom prepojený. A tým je črevo.