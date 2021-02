Fico sa prestáva kontrolovať: Dve pobláznené ženy dirigujú chod celej krajiny?!

Nikto vo vláde nechcel ruskú vakcínu. Tvrdí to predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Odvoláva sa pritom na to, že na rokovaní vlády neexistuje inštitút veta. Ak by podľa neho vláda Igora Matoviča chcela zabezpečiť vakcínu Sputnik V, na rokovaní by o tom rozhodla. Na piatkovej tlačovej besede poukázal na to, že strana Za ľudí má vo vláde len dve ministerky a zvyšok kabinetu by ich ľahko prehlasoval.

Štvrtkové rozhodnutie vlády je podľa predsedu strany Smer-SD prejav nebezpečného protiruského postoja, ktorý na konci dňa ohrozuje záujmy ľudí. Ak sa slovenskí občania rozhodnú dať sa zaočkovať, mali by mať podľa neho možnosť výberu. „To dve pobláznené ženy dirigujú chod celej tejto vlády a krajiny?“ pýta sa Robert Fico.

Šéf Smeru-SD zopakoval, že nie je prívržencom očkovania, ale presadzuje, aby boli vakcíny k dispozícii, ak ich ľudia chcú. Nikto vo vláde podľa neho v skutočnosti nechcel ruskú vakcínu. "Nech nám tu nerozprávajú o vete, na rokovaní vlády neexistuje inštitút veta, je tam len hlasovanie, môžete byť za, proti alebo zdržať sa," skonštatoval. Ak premiér Igor Matovič (OĽANO) presadzoval Sputnik V, mal sa podľa Fica schváliť. Ministerky zo strany Za ľudí Veronika Remišová a Mária Kolíková podľa neho nemohli mať vo vláde takú váhu, aby presadili zablokovanie nákupu.

Smer-SD bude podľa Fica vždy presadzovať politiku, že svet má štyri svetové strany. Spomenul tiež Bezpečnostnú stratégiu SR, v ktorej sa podľa neho prejavili "chúťky" tejto vlády označovať Rusko ako strategické nebezpečenstvo. Fico tiež deklaroval, že Slovensko patrí do európskeho priestoru a vyzdvihol dôležitosť nášho členstva v EÚ. Upozornil, že treba zároveň presadzovať medzinárodné právo.

Vláda vo štvrtok neschválila uznesenie o nákupe vakcíny Sputnik V. Členovia kabinetu oznámili, že ho vetovala strana Za ľudí. Použitie Sputnika V sa podľa navrhovaného uznesenia malo povoliť po kladnom posúdení Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) alebo po registrácii Európskou liekovou agentúrou (EMA).

Premiér i minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO) reagovali, že uznesenie bolo napísané ústretovo a mnohí Slováci chceli vakcínu využiť. Šéfka Za ľudí Remišová uviedla, že akúkoľvek vakcínu môžeme na Slovensku používať až po jej registrácii Európskou liekovou agentúrou. Nie je podľa nej pravdou, že by strana Za ľudí celkovo odmietla diskusiu o Sputniku. Na vláde podľa nej nedostali ani písomné informácie o možných dodávkach vakcín z Ruska.