U našich susedov to naplno vrie: Snemovňa v Česku vylúčila okamžité zrušenie nového núdzového stavu

Snemovňa odmietla zrušiť s okamžitou platnosťou nový núdzový stav, ako ho vyhlásila vláda v nedeľu na žiadosť hajtmanov na dva týždne.

Má skončiť podľa schváleného uznesenia k účinnosti takzvaného pandemického zákona, najneskôr v sobotu 27. februára. Pre okamžité zrušenie núdzového stavu vyhláseného kvôli korovavírusovej kríze, ako presadzovalo opozičné hnutie SPD, hlasovalo 31 zo 153 prítomných poslancov. Nadviazanie konca stavu núdze na účinnosť takzvaného pandemického zákona s obmedzujúcim konkrétnym dátumom presadila opozičná ODS. Pre návrh zdvihlo ruku 126 zo 150 poslancov, podporu získal aj medzi zákonodarcami vládneho hnutia ANO. Nedeľný krok vlády budí pochybnosti z hľadiska ústavnosti, keď Snemovňa predtým odmietla predĺžiť pôvodný núdzový stav. Vláda v nedeľu schválila nový núdzový stav do nedele 28. februára.

Predseda SPD Tomio Okamura uviedol, že kabinet ANO a ČSSD obišiel a ignoroval rozhodnutie Snemovne, keď pred týždňom odmietla dať súhlas s predĺžením pôvodného núdzového stavu. Za účelovú označil argumentáciu, že vláda konala podľa žiadosti hajtmanov. "Ústava je základný dokument a je povinnosťou Snemovne ho chrániť. Vláda nemôže pokračovať v rokovaní mimo rámec ústavy," uviedol. Taktiež predseda KSČM Vojtěch Filip podotkol, že nemôže prijať skutočnosť, že si kabinet zo Snemovne "urobil dobrý deň". Skutočnosť, že menšinová vláda vyhlásila nový núdzový stav, považuje za jej najväčšie zlyhanie od chvíle, keď sa ju komunistická strana rozhodla v dolnej komore tolerovať.

Pochyby, že sa kabinet pohyboval v medziach ústavy, vyjadril šéf poslancov občianskych demokratov Zbyněk Stanjura. Očakáva však, že Senát by mohol takzvaný pandemický zákon schváliť už budúci týždeň. Ministerstvo zdravotníctva a hygienickej stanice majú zákonom dostať právomoci na vydávanie širších reštrikcií proti koronavírusu. Výslovne budú môcť obmedzovať napríklad obchod, služby, výrobné prevádzky, bazény aj verejné a súkromné akcie, a to celoštátne alebo regionálne. Núdzový stav k tomu nebude nutný. Snemovňa vo štvrtok schválila návrh zákona v podobe dohodnutej medzi vládou a väčšinou opozície. Predseda Trikolóry Václav Klaus mladší to glosoval slovami, že vznikla "veľká lockdownová koalícia".