Herečka Diana Mórová nikdy nemala núdzu o pozornosť mužov. Svojou krásou, sexepílom a charizmou púta u nich obdiv, no zdá sa, že okrem toho ovláda sexi ryšavka aj kadejaké ženské zbrane. O tom sa budú mať možnosť presvedčiť aj Boris Valábik a Marián Gáborík v šou Boris a Brambor a to dokonca na vlastnej koži! Vy si však pozrite nielen lekciu Didinho zvádzania, no zabavte sa aj na celej epizóde šou Boris a Brambor v piatok o 22.00 na Jednotke.