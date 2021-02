Romantická večera sa zvrtla v momente, keď si dali víno: Osudná chyba, ktorú muž ťažko rozdýcha

Romantická večera vo dvojici na Deň svätého Valentína je nestarnúca klasika. Po tom, čo tento chlapík zbadal účet, zostal ako obarený.

Ako uvádza portál Daily Mirror, muž sa rozhodol pozvať priateľku, s ktorou sa stretáva približne pol roka do hotelovej reštaurácie. Ako sám vraví, nezvykne často navštevovať podobné honosné miesta, ale na tento špeciálny deň chcel svojej polovičke, ktorú spoznal v Japonsku, dopriať nezabudnuteľný večer práve na deň zaľúbených. Nahodení sa teda vybrali na luxusnú večeru a po nie príliš lacných pokrmoch z jedálnička sa rozhodli romantické posedenie zavŕšiť tak, ako sa patrí - fľašou vína.

„Už dávno som sa rozhodol nepredstierať, že som odborník na víno a len jednoducho požiadať obsluhu o odporúčanie, pokiaľ ide o takéto veci,” priznal chlapík na rovinu na sieti Reddit. Po návrate s tabletom v ruke mu však čašník začal ukazovať vína v obrovskom cenovom rozpätí, ktoré zahŕňali aj fľaše za ozaj mastné sumy. Nenápadne mu chcel teda naznačiť, že by sa rád zmestil do značne menšej čiastky. Ukázal nakoniec na víno, ktoré bolo za 80 dolárov (asi 66 eur) a jeho výber pochválil aj samotný čašník.

Zádrhel prišiel až vtedy, keď zistil, že s čašníkom sa mierne nepochopili a fľaša bola v skutočnosti oveľa drahšia. Obom veľmi chutilo a jeho priateľka si neodpustila vtipné reči o tom, ako postupoval pri objednávaní, aby sa vyhol najdrahším značkám vína. „Pokračovala v žartoch a nakoniec ma zasiahlo, keď povedala, že dúfa, že to bolo 80 000 jenov a nie 80 000 dolárov,” napísal muž. V tej chvíli si uvedomil osudovú chybu. 80-tisíc jenov si v hlave prerátal len na 80 dolárov, pritom ozajstná suma vína sa pohybovala v sume viac ako 800 dolárov. Dvojica však v tej chvíli väčšiu časť vína už vypila a nebolo cesty späť.

Muž túto nezávideniahodnú situáciu zobral ale lepšie, ako by sa mohlo zdať. „Mám to šťastie, že si s tým nemusím robiť starosti a som za to vďačný, ale môj bankový účet bol dnes večer jednoznačne zasiahnutý,” priznal chlapík. „Musel som sa psychicky pripraviť na to, ako príde účet. Každopádne, ako som jej aj povedal, ďalších 10 valentínskych dní budeme piť iba vodu z vodovodu,“ zavtipkoval na záver.