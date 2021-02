Rozruch okolo Jasminy Alagič: Prezradil jej tehotenstvo odrieknutý kšeft?!

Raper Patrik ‚Rytmus‘ Vrbovský (44) a moderátorka Jasmina Alagič (31) si svoje súkromie strážia ako oko v hlave.

Po krátkom randení prišiel sobáš a o chvíľu na svet aj ich synček Sanel (1). Jasmina sa stiahla do úzadia a stala sa z nej mamička na plný úväzok. Podľa informácií Nového Času ju však z materskej chcela stiahnuť jedna z televízií, ktorá ju chcela do svojho nového projetku. Ako sa však zdá, Alagič na žiadnu ponuku v blízkej budúcnosti neprikývne. Sympatická brunetka má totiž pod srdcom nosiť svoje druhé dieťatko.

Kto by si bol na začiatku pomyslel, že títo dvaja vytvoria príkladný pár. Drsný raper kráčajúci v dyme sfarbenom neónmi a raketovo vystrelená hviezda šoubiznisu, ktorú začali porovnávať s najväčšimi moderátorskými špičkami na Slovensku. Rytmus a Jasmina si však vytvorili harmonickú domácnosť, ktorej najväčšími pokladom je ich spoločný syn Sanel.

Dvojica sa však nikdy netajila tým, že by chceli mať veľkú rodinu a pre svojho potomka by chceli aj ďalších parťákov. Len začiatkom minulého roka sa totiž Jasmina vyjadrila pre Nový Čas veľmi jasne. „Keď príde, tak príde. Ja prijmem všetko, čo nám bude dopriate. My to máme také podvedomé, že by sme Sanelovi chceli dať súrodenca. Ale zatiaľ je to úplne otvorené.“ Až doteraz! Podľa našich informácií totiž sympatická brunetka nosí pod srdcom svoje druhé dieťatko.

„Jasmina má byť znovu tehotná, ale toto tajomstvo si zatiaľ nechávajú len pre seba. Chcú sa zatiaľ tešiť len v súkromí,“ povedal Novému Času zdroj z televízie blízky moderátorke. Je teda možné, že ich luxusnú haciendu pri Bratislave zaplní detský džavot už po druhýkrát.

Práca ide bokom

Televízie sa už mesiace dopredu pripravovali na formovanie jarnej televíznej ponuky. Novému Času sa vtedy podarilo zistiť, že v jednej z televízií sa začalo skloňovať meno Jasminy Alagič, ktorá dostala vstupenku do moderátorskej siene slávy vďaka moderovaniu speváckej súťaže SuperStar. Jej prirodzený talent a bezprostrednosť tak nezostali nepovšimnuté ani v iných televíziách, kde o ňu mali záujem.

Alagič mala byť podľa našich informácií tvárou nového projektu, ktorý mal uzrieť svetlo sveta v blízkej budúcnosti. Ako sa však zdá, jej kroky pred televízne kamery zrejme nepovedú. Alagič ohľadom spolupráce s televíziou nechcela nič prezradiť, ale vyzerá to tak, že ju do svojich radov teraz nedostanú. Už pri prvom dieťati totiž išli všetky pracovné povinnosti bokom, aby sa mohla naplno venovať svojmu synovi a inak to zrejme nebude ani druhýkrát. Rytmus a Jasmina v piatok správy o druhom tehotenstve popreli na sociálnych sieťach.

Žijú v bubline

Život manželov zostáva za dverami ich domu. O svojom súkromí hovoria minimálne a inak to nebolo ani počas jej prvého tehotenstva. Sladké tajomstvo si chránili tak dlho ako to bolo len možné. Tajnosti dokonca predchádzali aj začiatku ich vzťahu. Nový Čas vtedy informoval o ich romantickom rande v Budapešti ešte v máji 2018, po ktorom museli ísť s pravdou von.

Ich vzťah odvtedy nabral na obrátkach, prišla svadba, synček a nový dom, v ktorom si spokojne nažívajú. Ako moderátorka priznala, nie je však na všetko sama. Okrem Rytmusa má poruke aj pani, ktorá jej pomáha s domácnosťou. Príchodom druhého potomka na svet tak Jasmina pomocnú ruku rozhodne ocení ešte viac.