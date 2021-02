Hrozí odstávka viacerých krematórií: Pracovníci pohrebných služieb volajú aj po riešení ďalšieho problému

Slovenská asociácia pohrebných a kremačných služieb (SAPaKS) sa vo štvrtok stretne s predstaviteľmi ústredného krízového štábu.

Cieľom je nájsť riešenie mimoriadnej situácie v oblasti pohrebníctva, keď hrozí odstávka viacerých krematórií. Asociácia tiež volá po skoršom očkovaní pracovníkov pohrebných služieb. Informoval o tom predseda asociácie Ladislav Stríž.

Situácia v krematóriách začína byť kritická. Krematórium Nové Zámky v piatok 12. februára pozastavilo príjem zosnulých na kremáciu pre nedostatok kapacity. Postupné napĺňanie hlási aj krematórium v Nitre a Leviciach. Viaceré zariadenia tiež avizujú technické odstávky potrebné na ich údržbu. "Zatvorené krematórium v Nových Zámkoch nikto neriešil ani regionálny hygienik. Problém si kompetentní pohadzovali," poukázal Stríž. Dodal, že asociácia nemá v úmysle len kritizovať, pripravené má aj riešenia, ako kritickú situáciu zvládnuť. "Potrebujeme však podporu," zdôraznil Stríž.

Asociácia sa preto vo štvrtok poobede stretne so zástupcami ústredného krízového štábu. "Chceme im vysvetliť situáciu, dostať ich do obrazu a potrebujeme si sadnúť so šéfmi krematórií a dohodnúť spoluprácu," spresnil Stríž.

Zároveň vyzval na prehodnotenie poradovníka očkovania. Pripomenul, že pracovníci pohrebníctiev čoraz častejšie musia chodiť do bytov novým koronavírusom nakazených zosnulých a ich príbuzných. "Je to služba, ktorá nadväzuje na zdravotníctvo, rovnako pracovníci pohrebných služieb patria medzi kritickú infraštruktúru. Ministerstvo zdravotníctva by malo prehodnotiť ich očkovanie," uviedol Stríž. V opačnom prípade môže byť poskytovanie pohrebných služieb ohrozené tým, že sa pracovníci dostanú do karantény.

Príbuzní podľa Stríža začínajú preferovať spopolnenie zosnulého pred pochovaním do zeme. Z toho dôvodu sú aj dlhšie čakacie lehoty na urny, v niektorých krematóriách aj tri týždne. "Musíme to riešiť, lebo sa nám začnú hromadiť zosnulí," uzavrel Stríž.