Sulík rozvíril hladinu, Heger upokojuje situáciu: Bol by som rád, keby sa nešírili klebety

Pri vytváraní národného plánu obnovy a odolnosti sa vláda riadi princípom "to najlepšie pre Slovensko". Uviedol to počas štvrtkového rokovania vlády vicepremiér a minister financií Eduard Heger (OĽANO) s tým, že by bol rád, keby sa nešírili "klebety", ale sústredilo sa na obsah plánu.

Sulík o najnovšom pláne Matoviča: Je to evidentná hlúposť! "Pri každej alokácii musíme zohľadňovať tie najvyššie priority pre Slovensko a to najlepšie využitie, či už z hľadiska nasmerovania, ale aj z hľadiska implementácie a zohľadnenia rizík implementácie," okomentoval Heger s tým, že z tohto procesu nemožno vynechať ani Európsku komisiu (EK). Treba si podľa neho uvedomiť, že z tohto nástroja bude Slovensko čistým prijímateľom troch miliárd eur. "To je dar vyspelých ekonomík EÚ, ktoré venujú Slovensku tri miliardy eur práve na obnovu," vysvetlil Heger s tým, že práve preto EK jasne hovorí, že ak má investovať do slovenskej ekonomiky toľko peňazí, potrebuje, aby boli nasmerované správne. Minister pripomenul, že plán obnovy je postavený tak, že ak chce krajina získať investície, musí urobiť reformy. Presné alokácie európskych peňazí sú podľa Hegera výsledkom diskusií s EK, s rezortmi a je to aj výsledok realizovateľnosti v rámci Slovenska. Heger priamo nevylúčil, ale ani nepotvrdil vyhlásenia, že by sa mali peniaze z fondu obnovy na Slovensku rozdeľovať na základe výsledku volieb. Zopakoval však, že dokument je tvorený na princípe "to najlepšie pre Slovensko" a to najlepšie pre Slovensko nemôže vychádzať z výsledkov volieb, ale z potrieb a možností Slovenska, ktoré nie sú vždy odrazom volebného výsledku. Zdôraznil tiež, že dokument sa neprerába. "My ten dokument dopracúvame na základe konzultácií s EK a na základe implementačného rizika v rámci domácich pomerov," dodal Heger. Podotkol, že je veľmi dôležité, aby sa s peniazmi z fondu obnovy nestalo to, čo pri štrukturálnych fondoch, ktoré Slovensko čerpalo pomaly.