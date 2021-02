Sulík o najnovšom pláne Matoviča: Je to evidentná hlúposť!

Deliť peniaze z plánu obnovy a odolnosti podľa výsledkov vo voľbách je podľa vicepremiéra a ministra hospodárstva Richarda Sulíka (SaS) evidentná hlúposť. Vyjadril sa tak vo štvrtok pred rokovaním vlády.

Na otázku, prečo sa má prerábať národný plán obnovy a odolnosti, Sulík odpovedal, že preto, lebo si premiér Igor Matovič (OĽANO) "vsadil do hlavy", že sa peniaze musia deliť podľa výsledkov vo voľbách. "Je to evidentná hlúposť, ale na druhej strane okej, tak má väčšinu vo vláde. My sme neprišli do vlády sa hrabať za peniazmi alebo ich rozdeľovať. My sme prišli meniť pravidlá," zhrnul Sulík svoj postoj.

Napriek tomu, že SaS má na vec iný názor, Sulík sa pre to "nepoloží na koľajnice". "Toto rozdeľovanie peňazí je súčasťou vládnutia, ale nie je to pre nás najvyššou prioritou," okomentoval minister.

Vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí) uviedla, že na plán obnovy sa pozerá ako na peniaze, ktoré nepatria jednej strane, ale ako na peniaze, ktoré majú slúžiť na rozvoj krajiny. Viac však rozdeľovanie peňazí podľa volebných výsledkov komentovať nechcela. "Stále nie je na stole konečná verzia. Keď bude, môžete sa ma na to spýtať," uzavrela Remišová.

Ministri za koaličné hnutie Sme rodina Milan Krajniak a Andrej Doležal nevedia o tom, že by sa mal Plán obnovy prerábať na základe žiadosti premiéra Igora Matoviča (OĽANO), aby sa peniaze z neho prerozdeľovali podľa výsledkov vo voľbách. Uviedli to vo štvrtok pred rokovaním vlády. "Viem, že to bolo na stole asi pred niekoľkými mesiacmi, ale ja považujem Plán obnovy - aspoň tak, ako ho poznám ja - za prakticky už hotový, resp. sme vo finále," vyjadril sa minister dopravy a výstavby Doležal. Pripomenul, že za jeho rezort by z Fondu obnovy malo ísť na železnice 600 miliónov eur, na cyklodopravu a cykloturistiku 100 miliónov eur, na elektromobilitu 50 miliónov eur a 200 miliónov eur na obnovu verejných budov. "Takto to vnímam ja zo svojho rezortu a ak sú nejaké zmeny, tak o nich nateraz neviem," podotkol Doležal.

"Neviem o tom, že by sa mal (Plán obnovy) takto prerábať. Ak ste si všimli ten náš návrh, ktorý sme predstavili, vôbec nešiel podľa straníckych percent. My sme tam dali priority, ktoré si myslíme, že sú najdôležitejšie, a dávali sme tam teda veľa priorít z rezortov, ktoré nám rozhodne nepatria," okomentoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Krajniak. Podľa neho by sa teda peniaze mali rozdeľovať podľa vecných priorít, a tak to zatiaľ aj podľa jeho slov ide. "Druhá vec je tá, že musíme deliť, čo môže ísť z bežných eurofondov a čo môže ísť z Plánu obnovy. Čiže napríklad aj v našom rezorte sme si prešli, že čo vieme platiť z eurofondov, a čo nevieme, tak to dávame do Plánu obnovy," uzavrel Krajniak. Ako dodal, za hnutie Sme rodina je ich prioritou, aby peniaze z Plánu obnovy zabezpečili slušné cestovanie vlakmi. Druhou prioritou je obnova budov a treťou je postavenie nových budov pre zariadenia sociálnych služieb a rekonštrukcia tých starších.