Odmietajú záchranky seniorov s covidom?! Riaditeľka DSS opísala desivú skúsenosť

Situácia je kritická! Na COVID-19 denne zomierajú desiatky poväčšinou starších ľudí a najväčšie problémy majú v domovoch seniorov. Napriek prebiehajúcemu očkovaniu majú stále veľa nakazených, no kapacita voľných lôžok v nemocniciach je na minime.

Predsedníčka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghannamová opísala desivú skúsenosť riaditeľky zariadenia pre seniorov.

Na dispečingu záchranky žene podľa nej povedali, že z piatich klientov má vybrať jedného, ktorý má šancu prežiť. „Tých 5 klientov zobrali, ale riaditeľka sa s nimi musela hádať vyše pol hodiny,“ doplnila. Nový Čas preto kontaktoval riaditeľov iných DSS s otázkou, či sa stretli s podobným prístupom.

Ak sú oddelenia plné, je to na nás!

Vojtech Hintoš, riaditeľ DSS Via Lux Barca, zastupujúci riaditeľ v DSS Arcus, Košice

- Odkedy som zastupujúcim riaditeľom v DSS Arcus, nemám skúsenosť, aby nám nemocnica odmietla prijatie klienta. Ani z DSS Via Lux v Barci, kde sme nemali ťažké priebehy covidu. Niektorí klienti ani nevedeli, že covid mali. Zaznamenal som informácie o tom, že nemocnice nechceli prebrať klienta, ale určite to nebolo od nás z Košíc. Ak sú nemocnice plné, je to potom na príslušnom zariadení, akým spôsobom rieši danú situáciu. Ak nemocnica odmietne klienta, tak v konzultácii so všeobecným lekárom sa dá merať saturácia krvi kyslíkom, prípadne zabezpečiť kyslíkový prístroj a podobné kroky, ktoré zmiernia priebeh ochorenia.

Vychádzajú nám v ústrety

Juliana Hanzová, SENIOR HOUS, n. o., Levice

- Vedela by som pochopiť, ak by takýto tlak nemocnice robili, bolo to aj v Taliansku a možno to aj funguje, neviem. Musím však naopak vyzdvihnúť prístup našej nemocnice v Leviciach, vychádzajú nám v ústrety vo všetkých situáciách, aj keď boli naši klienti hospitalizovaní s inými ochoreniami v tejto dobe. Naozaj ten ich prístup od komunikácie po ústretovosť ma až samu prekvapil.

O mobilné očkovacie jednotky požiadalo 563 zariadení.

Vzali len jedného penzistu

Matej Alex, riaditeľ Seniorcentra Staré Mesto, Bratislava

Bratislavské Seniorcentrum používa oxymeter, ktorým merajú klientom saturáciu kyslíka. Ak klesne pod stanovenú hodnotu, vedia, že je potrebná hospitalizácia. K dispozícii majú podľa riaditeľa Mateja Alexa aj sponzorský generátor kyslíka a kyslíkovú bombu. Aj oni už však zažili jednu problémovú situáciu. „Volali sme kvôli jednému klientovi RZP, ale okrem neho sme mali ďalšieho, ktorého stav bol podľa nás tiež na hospitalizáciu alebo minimálne na kontrolu, tak reakcia RZP bola, že vezmú len toho, kvôli ktorému sme telefonovali,“ prezradil riaditeľ.

Sanitka vždy prišla

Anna Pavlovičová, riaditeľka DSS Zavar, Zavar (okr. Trnava)

- Staráme sa o každého klienta maximálne zodpovedne, tak, ako keby to bol môj otec alebo syn. Pri akejkoľvek malej neistote voláme záchranku, ktorá vždy príde. Meriame ľuďom saturácie a naši klienti dostávajú maximálnu starostlivosť. Mali sme zo 112 klientov 111 pozitívnych. Ja sama som tam bola päť týždňov aj s mojimi zamestnancami, ktorí urobili všetko, aby každému pomohli. Zamestnanci sa obetovali, nevideli rodiny, boli v karanténe, len aby pomáhali, ako len mohli. Som smutná z toho, že niekto môže šíriť takýto hyenizmus.

Starší ľudia sú rizikovou skupinou, no v DSS im venujú maximum starostlivosti.

Ešte sme to nemuseli riešiť

Jana Dupáková, SENIUM - Domov dôchodcov, Banská Bystrica

Riaditeľka domova pre seniorov uviedla: „Takúto situáciu sme nemali, naše zariadenie, našťastie, nemalo klientov s ťažkým priebehom ochorenia COVID-19. Nemuseli sme toto riešiť.“ Situáciu spresnila aj hovorkyňa Banskobystrického kraja Lenka Štepáneková: „Pri zhoršení zdravotného stavu klientov je okamžite privolaný lekár, ktorý po odbornom posúdení rozhodne o tom, či je potrebný prevoz do nemocnice. Tento postup je rovnaký bez ohľadu na to, či ide o ochorenie COVID-19 alebo iné. Situáciu, že by nemocnica klienta odmietla prijať, sme nezaevidovali. Práve naopak, spolupráca s nemocnicou v BBSK je výborná.“

Nemocnice si majú plniť svoju povinnosť

Predsedníčku Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Annu Ghannamovú potešil krok ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR MilanaKrajniaka (48), kotrý zabezpečil niektorým zariadeniam kyslíkové prístroje, čím sa tlak na nemocnice zmenšil. Situácia je však vážna. „Na druhej strane, keď sme my ochotní pomôcť nemocniciam tak, že šetríme lôžka, tak očakávame, že tam, kde to je naozaj nevyhnutné, nemocnice budú robiť svoju povinnosť a prijmú klienta, ktorému kyslíkový prístroj už nestačí,“ uviedla Ghannamová s tým, že jedinou záchranou je nateraz vakcína.

Do utorka zažiadalo o mobilnú očkovaciu jednotku 563 zariadení. K pondelku minulého týždňa zaočkovali klientov 104 zariadení a 80 bolo naplánovaných do konca tohto týždňa. „Problém je, že zvyšok zariadení nemá informáciu, či a kedy budú zaočkovaní,“ uzavrela. Ku koncu minulého mesiaca zomrelo v zariadeniach 700 seniorov a 3 zamestnanci.