Netradičné mobilné odberové miesta v Žiline a Košiciach: Testujú poslanec aj krčmár!

Slováci už týždne využívajú pre testovanie na COVID-19 služby mobilných odberových miest (MOM).

A keďže štípajúce mrazy a dlhé rady nevoňajú nikomu, mestá a obce vymýšľajú nové spôsoby, ako a kde ľudí otestovať. Kým v Košiciach na tieto účely zriadil mestský poslanec MOM-ku v nevyužitom parkovacom dome, v Žiline sa vynašli ešte originálnejšie - „do nosa“ si môžete dať rovno v krčme!

Žilina - Miesto piva palička do nosa Otvoriť galériu Posledná zábava sa tu konala na Štefana 2019. Zdroj: kz, roj V Nosíku si dať do nosa! Fráza, ktorú pozná každý Žilinčan už viac ako 20 rokov, dostáva nový rozmer. Zatiaľ, čo v doterajšej histórii pubu Nosorožec, kde pivo v piatok večer tieklo potokom a kde sa tancovalo na veľkých dubových stoloch medzi pohármi, znamenalo „dať si do nosa“ dobré pitie, dnes si do nosa dávajú štamgasti testovacie paličky. A nielen oni, mobilné odberové miesto, ktoré vzniklo ako novinka v Žiline tento týždeň, ponúka možnosť dať sa otestovať všetkým, ktorí o to prejavia záujem. Majitelia Samuel Sunik (25) a Ján Lešťan (25) s nariadeniami vlády zvádzajú boj už rok.

Po tom, ako nedávno museli postaviť vyhrievanú terasu, aby splnili požiadavky vlády, museli zavrieť úplne a nájom platili mesiace zase zbytočne. „Povedali sme si, že keď už nájom beží, prečo nevyužiť miesto na pomoc ľuďom. S partiou dobrovoľníkov sme zriadili testovacie miesto a zatiaľ máme od ľudí iba pozitívne reakcie,“ hovorí Ján. Odber a čakanie na výsledok trvá 15 minút, časom plánujú službu zdokonaliť.

„Boli by sme radi, keby ľudia vôbec nečakali na výsledok a mohli sme im poslať správu formou SMS, pripravujeme sa na to. Ďalšou novinkou je živé vysielanie na našich stránkach, aby každý videl, aký je tu aktuálne rad. Zatiaľ sa rady netvoria, keďže začíname,“ vraví majiteľ. Štamgasti sa z transformácie krčmy tešia, ale radšej by boli, keby sa pri každom negatívnom teste mohli odmeniť dobrým pivom. „To sa, žiaľ, nedá, ale kto chce, nech si pivo na oslavu negatívneho testu pokojne dá aj doma,“ smeje sa Ján.