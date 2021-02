Fico nemôže prísť Lipšicovi na chuť: Nenávidí súčasnú opozíciu, vo funkcii má dve jasné úlohy

Daniel Lipšic je politickým špeciálnym prokurátorom. Akt skladania jeho sľubu do rúk predsedu Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) bol aktom poníženia Slovenska. Počas pondelkovej tlačovej konferencie to vyhlásil predseda Smeru-SD Robert Fico, pričom pripomenul minulosť Kollára aj Lipšica.

Tvrdí, že koalícia ho do funkcie šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) zvolila len preto, lebo potrebovala kyjak na opozíciu a Lipšic súčasnú opozíciu nenávidí.

"Je to politický špeciálny prokurátor. Prečo nemáme právo povedať, že to je čisto politická nominácia, čisto politický výber? Vybrali si (vládna koalícia, poznámka TASR) človeka, ktorý nenávidí súčasnú politickú opozíciu, ktorý celú svoju kariéru postavil na nenávisti," poznamenal Fico. Tvrdí, že Lipšicovi na mieru pripravili zákon, aby mohol byť špeciálnym prokurátorom, pričom zabudli na potrebnú bezpečnostnú previerku, a tak mu ju vybavili cez ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina).

Fico vyhlásil, že Lipšic má vo funkcii dve jasné úlohy, a to pokračovať v politickej trestnoprávnej perzekúcii opozície a ochraňovať súčasnú vládnu garnitúru Igora Matoviča (OĽANO). Pripomenul jeho politickú minulosť, "podivuhodnú advokátsku prax" aj nehodu, pri ktorej zomrel človek. V súvislosti so skladaním sľubu Lipšica do rúk šéfa NR SR namietal aj minulosť Kollára. Pýta sa, prečo vo funkcii predsedu parlamentu nemohla mať koalícia človeka, za ktorým by neboli mafia, drogy, plagiátorská kauza a podobne.

Šéf Smeru-SD poznamenal, že účelom ÚŠP pri jeho vzniku bolo špecializovať prokurátorov na tie najvážnejšie trestné činy. V súčasnosti sa však podľa neho úrad zneužíva v politickom boji, o čom svedčí aj zvolenie Lipšica do jeho čela.

Novozvolený špeciálny prokurátor Lipšic v pondelok zložil sľub do rúk predsedu NR SR. Začalo mu plynúť sedemročné funkčné volebné obdobie. Za šéfa ÚŠP ho zvolili poslanci parlamentu 5. februára 79 hlasmi zo 117 prítomných. Národná rada SR volila špeciálneho prokurátora po tom, ako sa obvinený Dušan Kováčik vzdal tejto funkcie. Stať sa šéfom ÚŠP umožnila Lipšicovi zmena zákona, vďaka ktorej mohol na túto funkciu kandidovať aj neprokurátor.