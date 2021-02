Ministerka spravodlivosti o Lipšicovi: Ukáže, že vie odstíhať každého, vrátane členov koalície

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) je presvedčená, že nový špeciálny prokurátor Daniel Lipšic svojím prístupom ukáže, že vie „odstíhať" každého, vrátane členov koalície.

Šéfka rezortu spravodlivosti zároveň zagratulovala novému špeciálnemu prokurátorovi k vymenovaniu do funkcie. Stanovisko ministerky poskytol Peter Bubla z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti. Ministerka sa tiež vyjadrila k tomu, či nebudú spochybňované kroky Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) na čele s Danielom Lipšicom, ak bude stíhaná opozícia.

„Úprimne, ja si myslím, že by boli spochybňované rovnako, ako sú spochybňované od začiatku všetky kauzy, ktoré súvisia s korupciou a sú z obdobia bývalej vlády. Sú spochybňované, že ide o politické kauzy. Ja som sa zatiaľ nestretla so žiadnym dôkazom, ktorý by tomu nasvedčoval,“ dodala Kolíková.

Daniel Lipšic sa v pondelok oficiálne stal šéfom ÚŠP po tom, čo zložil sľub do rúk predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina). Poslanci parlamentu zvolili Lipšica za špeciálneho prokurátora 5. februára 79 hlasmi. Vo voľbe ako jediný neprokurátor uspel medzi prokurátormi Petrom Kyselom, Jánom Šantom a Vasiľom Špirkom.