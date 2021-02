Kontroly v plnom prúde: Vodiči sa na hraničných priechodoch do Rakúska zdržia

Situácia na slovenských hraniciach je pokojná, bez výrazne zvýšených čakacích dôb pri vstupe na Slovensko.

Vodiči sa však zdržia na hraničných priechodoch smerom do Rakúska. Pre TASR to uviedla Denisa Bárdyová, hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ). "Policajti vykonávajú kontroly dodržiavania opatrení pri vstupe na územie SR v zmysle účinnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva. Čakacie doby sú len na výstupe zo Slovenska do Rakúska," spresnila Bárdyová.

Polícia posilnila od pondelka kontroly na hraniciach s Českom, Poľskom, Maďarskom a Rakúskom. Policajti budú kontrolovať dodržiavanie karanténnych opatrení a splnenie podmienok pred vstupom na územie Slovenska.

Na hraniciach s Českom príslušný správca komunikácie uzavrel malé cestné priechody, a to Čadca - Milošová - Šance, Červený Kameň - Nedašova Lhota, Nová Bošáca - Březová a Skalica - Sudoměřice (stará cesta). Na spoločných hraniciach s Poľskom budú príslušným správcom komunikácie uzavreté cestné priechody Palota - Radoszyce, Nižná Polianka - Ožena, Kurov - Muszynka, Čirč - Leluchów, Lesnica - Szczawnica, Lysá nad Dunajcom - Niedzica, Tatranská Javorina - Lysa Poľana, Suchá Hora - Chocholów, Bobrov - Winiarczykówka, Novoť - Ujsoly.

Ostatné cestné priechody je možné využívať ako doteraz, pri dodržaní karanténnych opatrení. Na hraniciach s Maďarskom a Rakúskom nedochádza k zmene otvorených či uzavretých cestných priechodov ani času ich otvorenia.