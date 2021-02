Nočné mory jej nedávali spať skoro rok, bolo to varovanie? Žena im teraz ďakuje za záchranu života

Takmer rok ju trápili hrozivé nočné mory o smrti. Zašla k lekárovi a čakal ju tam najväčší šok v živote.

Carolann Bruce (51) bola z nočných môr taká vydesená, že sa bála ísť aj spať. Hrozivé sny o smrti ju trápili takmer rok. V jednej si pre ňu prišla tmavá postava, ktorá ju odviedla do nemocnice. Dvojnásobná mama sa videla ako pacientka, ktorá zomiera na rakovinu. Keď sa zobudila, hneď si skontrolovala prsia. Hrozivá predtucha sa naplnila. V prsníku si nahmatala hrčku. Britka neváhala a objednala sa do súkromnej nemocnice.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Vyšetrenia odhalili, že Carolann má rakovinu prsníka a podstúpila životzachraňujúcu mastektómiu. Bývalá zdravotná sestra odvtedy nemala ani jednu nočnú moru. "Tie sny boli to najdesivejšie, čo si dokážate predstaviť," povedala pre portál Metro. Dospelá žena bola taká vydesená, že sa bála spánku. "Začala som si viesť denník, aby som zistila, či to dáva nejaký zmysel. Teraz, keď sa na to pozerám spätne, ďakujem Bohu, že som mala nočné mory. Zachránili mi život," dodala na záver.