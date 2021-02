Nedeľná bohoslužba v RTVS pohoršila divákov: Čo tam robili toľkí veriaci?!

Nedeľná bohoslužba pobúrila mnohých Slovákov! Redakcia Nového Času dostala podnety pohoršených čitateľov na živé vysielanie omše v Rozhlase a televízii Slovenska.

Počas bohoslužby na Predpôstnu nedeľu a na záver Národného týž­dňa manželstva v evanjelickom kostole v Giraltovciach bolo vidno páry, ktoré sedia v laviciach kostola. Podľa aktuálnych nariadení je však účasť veriacich v kostoloch zakázaná. Hygienici o akcii vedeli, no na bohoslužbe mali byť len ľudia nevyhnutní na zabezpečenie prenosu a bohoslužby.

Víkendové vysielanie RTVS vzbudilo zmiešané reakcie u jej divákov. Mnohí ho označili priam za provokačné. Na nedeľnej omši, ktorú televízia vysielala naživo, sa okrem kňazov, kazateľov a členov speváckeho zboru zúčastnili aj osoby sediace v laviciach. Sedeli síce po dvoch v jednej lavici, žiaľ, bez rozostupov, ako to nariaďujú hygienici.

Nakrúcanie v poriadku, nie však s veriacimi

Svidnícka regionálna hygienička Helena Hrebeňaková uviedla, že o pripravovanom živom vysielaní boli vopred informovaní a nahrávanie bohoslužieb je povolené. Uviedla, že na akcii sa mali zúčastniť len ľudia, ktorí sú potrební na nakrúcanie. „My sme akciu nepovoľovali, tam platí vyhláška regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorá sa zaoberá hromadnými akciami. Konzultovali to aj so mnou, aj s epidemiologičkou s tým, že všetci budú mať negatívny test. Nám uvádzali, že to bude bez hostí a budú tam ľudia len kvôli prenosu,” povedala Hrebeňáková.