Plíšková zažila v Austrálii kurióznu situáciu: Na záchode si môžem robiť, čo chcem!

Toto si história tenisu asi nepamätá. Česká hviezda Karolína Plíšková (28) dostala po návrate z toalety počas zápasu proti krajanke Karolíne Muchovej (24) trestný fiftín.

Svetová šestka po prehratom úvodnom sete v pomere 5:7 išla na WC. Tam frustrovaná z vývoja duelu rozmlátila raketu, čo nahlásila iniciatívna čiarová rozhodkyňa!

„Prekvapilo ma to. Nestalo sa to v tuneli, ale na záchode, takže to nikto nevidel. Asi ma počula čiarová rozhodkyňa, ktorá tam so mnou išla a nahlásila to. Myslela som si, že si na WC môžem robiť, čo chcem, ale evidentne nie,“ povedala Karolína Plíšková pre denník Blesk.

Bývalá svetová jednotka o tomto pravidle ešte nepočula. „Nikdy sa mi to nestalo. Zase som o niečo múdrejšia,“ dodala. Trest ju paradoxne dočasne nakopol a šnúrou piatich gemov bola len kúsok od vynútenia si rozhodujúceho setu. Nastal však nepochopiteľný zlom a po siedmich stratených hrách za sebou sa s Melbourne predčasne rozlúčila. Jej maximom u protinožcov tak zostáva semifinále spred dvoch rokov.