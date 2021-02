Herečka Pavlíková musela zrušiť kšeft vo filme: Nakazila som sa koronou!

Skončila v horúčkach! Obľúbená herečka Eva Pavlíková (60) je vždy plná optimizmu a všade, kde sa objaví, rozdáva pozitívnu energiu.

Ostrieľaná umelkyňa však mala posledné obdobie poriadne krušné. Všadeprítomná korona sa dostala aj k nej. Kvôli zdravotným problémom tak musela zostať doma a nemohla nastúpiť na dohodnutú filmovačku.

Pavlíkovú korona poriadne vytrápila. „Ja som dostala asi tri dni pred natáčaním koronavírus. Mala som 10 dní horúčky a hnačky a potom ešte ďalší týždeň som len spala a teraz som už fit. Som rada, že žijem, a že som neležala v nemocnici,“ priznala nedávno na sociálnej sieti herečka, ktorá zostala v karanténe. V týchto dňoch ju však čakalo nakrúcanie nového filmu Evity Twardzik V lete ti poviem, ako sa mám, kde mala umelkyňa stvárniť jednu z hlavných postáv.

Tvorcovia tak museli na poslednú chvíľu hľadať za Pavlíkovú náhradu a voľba padla na Anku Šiškovú. „Váhala som z hľadiska toho, že tam bude veľa ľudí, aj keď boli všetci otestovaní, ale človek sa bojí. Bála som sa iba o svoje zdravie, lebo som ešte nemala koronu a Evička ju práve dostala,“ priznala Šišková, ktorá si nakoniec nakrúcanie pochvaľovala.