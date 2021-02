Sestrička Adriana z covid oddelenia oslavuje naraz dva sviatky: Narodeniny a Valentína strávim bez svojej lásky

Trpezlivo, s láskou a maximálnym nasadením pomáha tam, kde to treba. Zdravotná sestra z kežmarskej nemocnice Adriana Budzáková (32) v dnešný Deň zaľúbených oslavuje narodeniny.

Počas víkendu však namiesto romantických príprav musela riešiť úplne iné starosti - obetavá mladá žena sa totiž v sobotu v rámci služby starala o covid pozitívnych pacientov. Ako si neľahké chvíle pandémie spríjemňujú s kolegami na oddelení? A čo by odkázala svojej láske Jozefovi (38), ktorý sa momentálne nachádza v zahraničí?

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Zdravotná sestra z Nemocnice Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku Adriana Budzáková (32) oslavuje narodeniny na Deň zaľúbených. Na veľké oslavy však nepomýšľa. Počas víkendu ju totiž čakala služba na oddelení, kde ošetruje aj covid pozitívnych pacientov. Svoju prácu však miluje.

„Moje povolanie zdravotnej sestry je pre mňa splnený detský sen. Vždy som chcela byť sestričkou, vlastne som len čakala na dovŕšenie 15 rokov, aby bol aj skutočnosťou. Najkrajšie na mojej práci je vždy to, keď vidíte úsmev na tvári pacientov, ak vám poďakujú a ocenia vašu prácu a povedia milé slovo,“ prezrádza s iskričkou v očiach obetavá sestrička. Tá vyzdvihuje aj skvelý kolektív: „Spomínam si na prekvapenie spred dvoch rokov, keď mi kolektív kolegov z interného oddelenia daroval fantastickú narodeninovú tortu. Nečakala som to a bol to veľmi príjemný zážitok.“

Veľmi jej chýba

Prácu, ktorá je aj poslaním, však sprevádzajú aj ťažké okamihy, najmä vtedy, ak už nedokáže pomôcť. Od novembra pracuje aj s pacientmi trpiacimi koronavírusom, ktorých zdravotný stav sa mení z minúty na minútu. „Práca s covid pozitívnym pacientom je iná v tom, že musíme chrániť v prvom rade aj seba, dávať si pozor pri všetkých výkonoch s pacientom a viac sa zameriavame na oxygenoterapiu. Inak si starostlivosť o pacienta vyžaduje štandardné postupy od hygieny cez kŕmenie až po transfúziu,“ opisuje liečebné postupy.

S kolegami chcú pacientov povzbudiť a taktiež sa snažia byť dobrými poslucháčmi, ktorí sú nápomocní v nahradzovaní rodinných príslušníkov. „Bohužiaľ, je to veľmi smutné, ale stretávame sa aj s takými pacientmi, ktorí znevažujú našu prácu,“ krúti hlavou. Aj náročné časy však majú svoje pozitíva.

„Človek si začne vážiť svoje zdravie ešte viac a je vďačný za to, čo má. Utešuje ma myšlienka, že nič netrvá večne, a preto verím, že toto obdobie čoskoro pominie,“ vraví s nádejou. Oporou je jej láska, tá je však teraz ďaleko od nej. „Najviac mi chýba môj snúbenec, ktorý pracuje v zahraničí a pre súčasné opatrenia sa vídame veľmi málo,“ vraví Adriana, pre ktorú je jej polovička veľkou oporou aj napriek diaľke. S milovaným Jozefom (38) by veľmi chcela tráviť svoje narodeniny a Valentína, žiaľ, nebudú spolu. A čo by mu odkázala? „Ľúbim ťa a veľmi mi chýbaš,“ dodáva.