Primár z bojnického COVID oddelenia bije na poplach: Rozhodujú sa, komu dajú šancu žiť!

Každý deň hľadia do očí utrpeniu a bolesti. Lekári z prvej línie robia, čo je v ich silách, aby pomohli ľuďom bojujúcim s koronavírusom.

Niektorí však už nevládzu mlčať a dlhodobo upozorňujú na nedostatky či problémy. Otvorene priznávajú, že situácia je katastrofálna a musia rozhodovať o tom, kto šancu na prežitie dostane a kto nie. Primár oddelenia pľúcnych chorôb nemocnice v Bojniciach Jozef Kubík vraví, že sú unavení a vyčerpaní - a že testovanie im nepomáha, práve naopak.

Primár oddelenia pľúcnych chorôb Jozef Kubík má vyše 26-ročnú prax. „Pracujem s respiračnými ochoreniami už viac ako 23 rokov. Nechcem sa vyhlasovať za žiadneho super odborníka, ale myslím, že predsa len nejaké skúsenosti z praxe už mám. Nie z knižných údajov, ale z reálnej praxe. Ako pneumológ z praxe mám stále pocit, že ľudia, ktorí riadia boj s pandémiou, si stále neuvedomujú, s čím bojujeme a čo sa vlastne deje,“ povedal nahnevane.

Už počas prvej vlny vravel, že pandémiu treba chápať ako biologickú vojnu - a odvtedy sa situácia ešte viac zhoršila. „Realita je už naozaj taká, že čo sa týka prevzatia pacienta na pľúcnu ventiláciu, už musíme naozaj zvažovať, kto je a kto nie je perspektívny. Aj tak je úmrtnosť na umelej pľúcnej ventilácii okolo 90 percent,“ pokračoval zhrozený lekár s tým, že Slovensko nemá ani dostatok ventilátorov a nepomohol by ani ich masívny nákup. „Nie je problém ich vyrobiť, ale aj kto pri nich bude robiť. To musia obsluhovať erudovaní ľudia, to sa nedá zaškoliť za deň, za dva,“ vysvetlil primár.

V bojnickej nemocnici už najmenej druhý týždeň opäť bojujú s nedostatkom lôžok. „Presne to kopíruje inkubačnú dobu ochorenia, po dvoch týždňoch od testovania sa tie počty vždy zhoršia. Treba testovať, ale na to sú presne stanovené parametre tými testami, sú presne výrobcom špecifikované koho a ako sa má testovať, to si nemôže niekto vymyslieť, to sa vždy potom obráti proti človeku,“ povedal.

„My sme išli nie ako svetlý príklad, ale ako tmavý príklad. Premiér mal pravdu, bola to atómová bomba, ale vybuchla a zabíja našich ľudí. Vybuchla tu niekoľkokrát a všetci to cítime,“ dodal na záver s tým, že chce poďakovať tímu na jeho oddelení, aj všetkým tímom zdravotníkov, ktorí bojujú v špitáloch na COVID oddeleniach.