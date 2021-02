Fabušovú prepadli! Misska sa po nehode s Kollárom stala obeťou brutálnej bitky

Strach, bolesť a obrovský šok! To prežíva misska a modelka Miroslava Fabušová (37). Sexica na konci októbra sedela v štátnej limuzíne predsedu parlamentu Borisa Kollára (55), ktorá havarovala.

Odvtedy chodí brunetka po lekároch a jej zdravotné problémy sa neustále kopia. Aby toho nebolo málo, vo štvrtok večer zažila drámu ako z kriminálky. Neznámy muž ju napadol a zbil len pár metrov od bytu v Dunajskej Lužnej, v ktorom býva. Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Fabušová opísala Novému Času momenty plné hrôzy! Na štvrtkový večer Fabušová rozhodne nezabudne. O hrozivom napadnutí sa jej hovorí len ťažko. „Približne o siedmej večer som išla vyniesť smeti a tam už niekto čakal,“ hovorí so strachom v hlase Fabušová. Páchateľovi však do tváre nevidela. „Bol to určite muž a bol veľký.

Chytil ma za vlasy, dostala som pár úderov do tváre a aj kopanec. Nič nehovoril, chcel mi iba ublížiť. Nechal ma tam a zbabelo odišiel. Ja som sa pozbierala a snažila sa rýchlo odísť domov,“ opísala dramatickú situáciu. Zarážajúci je pritom fakt, že si nezavolala záchranku. „Nevolala som si sanitku, je to moja chyba, mala som.

Hovorila som si, že som mala štrnásť zlomenín a prežila som, tak nejaké facky ma nepoložia na kolená,“ hovorí Fabušová, čím narážala na októbrovú autonehodu s Kollárom, po ktorej musí pravidelne navštevovať lekárov a v blízkej dobe ju zrejme čaká i operácia. „Necítim sa dobre, bolí ma celé telo, takže musím naozaj vyhľadať odborníkov. Myslela som si, že to zvládnem sama, ale už mám obavy. Som unavená, dobitá...

Keď sa pozriem do zrkadla, je mi do plaču. Neviem, či mal ten muž prsteň, ale mám na tvári akoby odtlačok,“ povedala Fabušová a rozplakala sa. Na otázku, či podá trestné oznámenie, len stručne zareaguje: „A na koho mám podať trestné oznámenie. Veď aj tak nič nezistia.“

Má neprajníkov

Napriek odreninám a monoklom modelka hovorí o šťastí. „Som rada, že som tu a živá. Ale nerozumiem, čo sa už v poslednej dobe okolo mňa deje. Rada by som sa odtiaľto odsťahovala. Ľudia vedia, kde bývam. Ja som nikomu nič zlé neurobila,“ hovorí smutným hlasom Fabušová, ktorá je aktívna na sociálnych sieťach. Sexica sa rada pochváli šteklivými fotkami.

Jej sledovatelia ju povzbudzujú, nájdu sa však aj neprajníci. „Stretávam sa aj s negatívnymi reakciami. Môže to byť, že to bol niekto, komu ležím v žalúdku. Ale stále hovorím, že prevažujú pozitívne správy nad negatívnymi. A som vďačná za milé správy, pomáha to psychike. Ľudia však vedia byť aj zlí,“ uzavrela misska.