Herečka Mórová hosťom v zábavnom seriáli RTVS Pumpa: Drsné podmienky a ochranka!

V ten večer poriadne prituhlo. Ostrieľaná herečka Diana Mórová (50) prijala pozvanie do komediálneho seriálu Pumpa.

Humoristické trio Dano Heriban (40), Michal Kubovčík (40) a Tibor Vokoun (64) ju na svojej „čerpačke“ privítali za neobyčajných okolností. Okrem toho, že sa umelkyňa musela počas čakania na svoje scény popasovať s treskúcimi mrazmi, celý natáčací večer bola navyše pod prísnym drobnohľadom ochranky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Keďže sa seriál Pumpa, v ktorom Mórová hosťovala, natáča do neskorých nočných hodín, práve vtedy aktuálne teplota klesá do nízkych mínusových hodnôt. V treskúcej zime nebolo herečke všetko jedno, keďže na svoje scény musela vyčkávať v silnom studenom vetre. Pri teplote -10 °C je zbytočné si aj mädliť ruky v rukaviciach. A tak na výzvu režiséra čakala netrpezlivo prešľapujúc pri jednom z čerpacích stojanov.

„Pozrite, ja som pred dvoma rokmi v Jasnej lyžovala, bolo -26 °C a keď som tam videla tie malé Poľky, tak hovorím - veď to dám aj ja! Takže to je zima,“ zasmiala sa Mórová pre Nový Čas a pokračovala: „Mestská zima je iná ako na horách, ale buďme radi, že je, že máme takéto obdobie, a že nám trošku nasnežilo. Že nám to prinavrátilo Vianoce, ktoré boli také suché aj smutné. Teraz, keď napadol sneh, tak tá biela odráža takú čistotu, pokoj,“ teší sa herečka, ktorá si natáčanie v ten večer nakoniec predsa len užila. Poradiť si však musela aj s prítomnosťou maskovaných mužov, ktorí strážili každý jej krok. Čerpaciu stanicu mala totiž pod palcom ochranka.

Ochranka v akcii

Pre nasadenie vlastných „sekuriťákov“ sa tvorcovia rozhodli po tom, čo si pohnevali časť verejnosti kvôli komentárom na účet zosnulého policajného generála Milana Lučanského. „Produkcia sa rozhodla pre bezpečnosť tvorcov aj hercov počas natáčania novej epizódy využiť služby súkromnej bezpečnostnej služby,“ povedala pre Nový Čas hovorkyňa RTVS Andrea Pivarčiová. Hercom sa totiž po odvysielaní epizódy začali hrnúť mnohé nenávistné vyjadrenia a vyhrážky.