Herec Marián Miezga je známy svojim zmyslom pre humor, no v šou Boris a Brambor predvedie aj svoje hokejové zručnosti. Zoči voči sa stretne s Borisom Valábikom a spoločne zvedú napínavý súboj o buly. Okrem toho si obľúbený herec neodpustí ani malú lekciu v držaní hokejky. A ako to celé dopadne? To si pozrite v našom videu, no skvelá zábavá vás rozhodne čaká aj pri sledovaní Borisa a Brambora už v piatok o 22.00 na Jednotke.