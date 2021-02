Nečakaný krok nemeckej vlády: Ich krajina prijme 50 politicky prenasledovaných Bielorusov s rodinami

Nemecká vláda vo štvrtok oznámila, že je pripravená prijať 50 politických oponentov režimu bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka spolu s ich rodinnými príslušníkmi.

Vyplýva to z odpovede ministerstva vnútra na otázku poslanca Bundestagu za stranu Zelených Manuela Sarrazina. Informoval o tom denník Die Süddeutsche Zeitung. Na prijatí 50 občanov Bieloruska sa dohodli rezorty vnútra a zahraničných vecí. Do Nemecka by mali doraziť tak skoro, ako to len bude možné. Nejde pritom o vrchnú hranicu počtu politicky prenasledovaných osôb z Bieloruska, uistila nemecká vláda s tým, že každý prípad sa bude riešiť jednotlivo. "Každý život, ktorý je možné ochrániť pred násilím a mučením, sa počíta," zdôraznil Sarrazin. Preto je podľa neho dobré, že politickí oponenti a ich rodiny z Bieloruska môžu nájsť v Nemecku bezpečie.

Nemecká vláda chce v rámci akčného plánu na podporu bieloruskej občianskej spoločnosti pre prenasledovaných predstaviteľov bieloruskej opozície či ľudí v humanitárnej núdzi zjednodušiť pravidlá udeľovania víz, ako aj spustiť štipendiá či poskytovať pomoc tamojším nezávislým médiám. O týchto plánoch hovorila vo svojom víkendovom podcaste nemecká kancelárka Angela Merkelová.

V Bielorusku sa od sporných prezidentských volieb z vlaňajšieho augusta konajú masové protesty. Podľa oficiálnych výsledkov si v nich dlhoročný autoritatívny líder Lukašenko zaistil šiesty mandát hlavy štátu, avšak opozícia označuje voľby za zmanipulované. S týmto hodnotením sa stotožnila EÚ aj mnohé ďalšie krajiny sveta, ktoré odmietli uznať Lukašenka za legitímneho prezidenta. Podľa správ aktivistov bolo od začiatku protestov zadržaných v Bielorusku už viac než 30.000 demonštrantov a tisíce z nich brutálne zbili príslušníci bezpečnostných zložiek. Existujú dôveryhodné správy o mučení a zlom zaobchádzaní so zadržanými, pri ktorom niekoľko ľudí i zomrelo.