Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 a postupné uvoľňovanie ochranných opatrení by malo umožniť prudké zvýšenie ekonomického rastu Slovenska, keď v druhej polovici roka 2021 by rast HDP mal dosiahnuť úroveň 4 percent.

Slováci by sa pritom na predpandemickú úroveň produkcie mali dostať do konca tohto roku a v roku 2022 by mal byť rast HDP na úrovni 5,4 %. Uvádza sa to v zimnej prognóze na rok 2021, ktorú vo štvrtok zverejnila Európska komisia (EK).

