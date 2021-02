Bývalý SaS-kár Galko naložil Ďuriš Nicholsonovej: Lucia je obyčajná...

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová spôsobila rozruch tvrdením, že Slovensko prišlo o miliardu eur z eurofondov.

Ministerka Veronika Remišová jej tvrdenia poprela. Líder liberálov Richard Sulík sa za vzniknutú situáciu ospravedlnil, samotná Ďuriš Nicholsonová sa ospravedlniť odmietla. V stredu večer TASR informovala o tom, že členom vedenia SaS mala oznámiť, že zo strany odchádza.

Na situáciu teraz na sociálnej sieti reagoval Ľubomír Galko, exminister obrany a bývalý člen SaS. ,,Povedal som si, že nebudem komentovať dianie vo svojej bývalej strane, celkom sa mi to darí. Som rád, že som odtiaľ preč a žijem si svoj civilný manažérsky život. Dnes spravím výnimku. Lebo toto je pravá tvár Lucie Nicholsonovej. Pravda je taká, že Lucia je obyčajná vydieračka a množstvo toho, čo v minulosti dosiahla, dosiahla vydieraním ostatných svojím odchodom," napísal Galko.

,,Spravila to viackrát, keď chcela niečo dosiahnuť a veľakrát sa jej to aj podarilo - pokiaľ sme si nepostavili hlavu. To, že teraz odíde z SaS, je smiešne, nechá sa "uprosiť", nejaký benefit zinkasuje a slávnostne teda "zostane". Tak ako to spravila x-krát predtým, vrátane toho jej slávneho "pozastavenia členstva" v minulosti. Tipoval by som, že aj viem, kto dal Denníku N horúci tip s touto "informáciou zvnútra" a mediálne to celé rozohral," vyjadril sa Nicholsonovej bývalý spolustraník.