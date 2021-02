Nemecko hlási lepšie čísla a chce si ich udržať: Nová drsná podmienka pre pendlerov z Česka

V Nemecku za stredu pribudlo 10.237 novonakazených koronavírusom, čo je o takmer 4000 menej ako pred týždňom.

Vo štvrtok o tom informoval Inštitút Roberta Kocha (RKI). Tiež počet obetí za posledných 24 hodín je nižší ako pred týždňom. Za stredu nemeckí zdravotníci zaznamenali 666 úmrtí pacientov nakazených koronavírusom, minulý štvrtok ráno RKI informoval o 786 mŕtvych. Celkovo sa v Nemecku, ktoré má asi 83 miliónov obyvateľov, koronavírusom infikovalo 2,310 milióna ľudí, 63.635 z nich zomrelo.

Počet novo nakazených na 100.000 obyvateľov za posledných sedem dní k dnešku činí 64,2. Pritom ešte pred štyrmi týždňami táto hodnota bola 155. Celonemecké sedemdňové reprodukčné číslo je rovnako ako v stredu na úrovni 0,82. To znamená, že 100 infikovaných v priemere nakazí ďalších 82 ľudí. Ak je reprodukčné číslo dlhšiu dobu nižšie ako jedna, čo je nemecký prípad, epidémie postupne slabne. Česi, ktorí pracujú v troch prihraničných okresoch v Bavorsku, môžu oddnes dôjsť len do zamestnania a po skončení pracovnej doby sa musia ihneď vrátiť do Česka, nikde sa nesmú zastavovať.

Okresy k tomuto opatreniu siahli kvôli nepriaznivej epidemické situáciu v Česku. Bavorský premiér Markus Söder v stredu nevylúčil, že ak ČR nepredĺži núdzové opatrenia proti šíreniu nákazy, bude potrebné uzavrieť spoločnú hranicu. Nemecká kancelárka Angela Merkelová v stredu oznámila, že karanténa kvôli šíreniu covidu-19 sa predlžuje najmenej do 7. marca, jednotlivé spolkové krajiny sa však môžu rozhodnúť, či otvoria školy. Začiatkom marca budú môcť obnoviť prevádzku kaderníctvo.