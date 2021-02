Ski Čierny Balog pozýva ľudí na svah: Rázny nesúhlas hygienikov! Bude na Horehroní lyžovačka načierno?

Bude na Horehroní lyžovačka? Na internetovej stránke Lyžiarskeho strediska Ski Čierny Balog neďaleko Brezna sa objavila masívna reklama na víkendovú akciu Keď testuješ, tak lyžuješ, podľa ktorej by si mohli milovníci zimných športov od piatka do nedele na ich svahu zalyžovať.

Patríte medzi tých, ktorí sa tešia zo zimného počasia? Máte zábery, o ktoré sa chcete podeliť? Pošlite nám ich na tip@novycas.sk!

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Účastníci budú musieť disponovať negatívnym výsledkom RT-PCR testu, alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 12 hodín od začiatku tohto podujatia. Hygienici s touto akciou absolútne nesúhlasia. „Zatiaľ ešte nemáme vyjadrenie od Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Zákon to však povoľuje,“ presvedčivo hovorí Peter Bača, zástupca Športovo-rekreačného strediska Ski Čierny Balog.

„Napríklad lyžiarske stredisko Jahodná takto teraz spúšťa. Takže zatiaľ čakáme, pokiaľ nám to odobria. Máme takýto plán, a kopírovali sme to isté ako Jahodná, kde je výnimka. Uvidíme, aké bude stanovisko hygienikov tu a uvidíme, ako to dopadne. Nakoniec to musí aj tak zhodnotiť RÚVZ.“ Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici sa však k celej akcii stavia absolútne odmietavo.

„Prevádzkovateľ oznámil konanie podujatia v stredu 10. 2. 2021. S podujatím súhlasiť nemôžeme. Platí totiž vyhláška Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, v ktorej sa okrem iného zakazuje organizovanie hromadných podujatí divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení, športových podujatí v interiéri aj exteriéri,“ uviedla Pavlína Bartová z oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia RÚVZ Banská Bystrica.