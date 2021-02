Wawrinka po päťsetovej dráme vypadol, Tiafoe vzdoroval Djokovičovi

Obhajca titulu Novak Djokovič postúpil na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne do 3. kola dvojhry.

Nenasadený Američan Frances Tiafoe nasadenej jednotke vzdoroval, no srbský tenista napokon zvíťazil v štyroch setoch 6:3, 6:7 (3), 7:6 (2), 6:3.

Dvadsaťtriročný Američan, číslo 64 rebríčka ATP a štvrťfinalita podujatia v roku 2019, ukázal svoje kvality najmä v druhom sete, v ktorom obaja hráči ani raz nestratili svoje podanie a Tiafoe ovládol tajbrejk v pomere 7:3. Vyrovnaný bol aj tretí set, Djokovič prelomil podanie súpera pri prvej možnej príležitosti, no Američan sa nevzdal a dokázal súpera tiež brejknúť. Skrátenú hru už si svetová jednotka postrážila lepšie, vyhrala ho 7:2.

"Veľmi ťažký zápas. Keď slnko svietilo na kurt, bolo mimoriadne teplo. Duel mal množstvo rýchlych výmien. Frances bojoval skvele, z jeho strany to bol výborný zápas. Nebolo to však prvýkrát, čo som bol v takejto situácii. Viem, ako si v nich poradiť," vyhlásil po prvom meraní síl s americkým súperom Djokovič.

Rakúsky tenista Dominic Thiem si suverénnym spôsobom zabezpečil postup do 3. kola dvojhry. Nasadený hráč číslo tri prešiel cez Nemca Dominika Köpfera v troch setoch 6:4, 6:0, 6:2.

Ľavoruký Nemec Köpfer nikdy nezdolal hráča z prvej päťky rebríčka a Rakúšanovi odolával iba v prvom sete. Sedemdesiaty hráč rebríčka ATP napokon podľahol za hodinu a 39 minút. Thiem dominoval na podaní, kvalitne returnoval a získaval body hrou zo základnej čiary. "Bolo to výborné. Mám rád tento kurt, mám tu dobré štatistiky. Som rád, že som sa sem mohol vrátiť. Toto bol môj najlepší zápas tento rok tu v Austrálii," neskrýval spokojnosť finalista predchádzajúceho ročníka Thiem, ktorého v ďalšom zápase čaká víťaz súboja Nick Kyrgios - Ugo Humbert.

Druhé kolo znamenalo stopku pre trojnásobného grandslamového šampióna Stana Wawrinku. Tridsaťpäťročný Švajčiar nasadený ako číslo 17 podľahol Mártonovi Fucsovicsovi z Maďarska po päťsetovej dráme 5:7, 1:6, 6:4, 6:2, 6:7 (9). Wawrinka tak nezopakuje štvrťfinálovú účasť z minulého roku. Švajčiar mal v tajbrejku piateho setu tri možnosti ako ukončiť zápas vo svoj prospech, no nevyužil ich.

"Práve teraz sa cítim, akoby som umieral. Som naozaj veľmi unavený," hľadal slová po 4 hodiny a 3 minúty trvajúcom zápase pod horúcim slnkom švajčiarsky veterán. "Bol to veľmi dlhý zápas. Vedel som, že sa súper môže vrátiť do hry, je to mentálne aj fyzicky silný hráč," vzdal Wawrinka úctu maďarskému tenistovi, ktorého v treťom kole čaká nasadená štrnástka Miloš Raonič z Kanady.

Muži - dvojhra - 2. kolo:

Novak Djokovič (Srb.-1) - Frances Tiafoe (USA) 6:3, 6:7 (3), 7:6 (2), 6:3, Dušan Lajovič (Srb.-23) - Alexander Bublik (Kaz.) 6:4, 7:6 (4), 4:6, 6:3, Aslan Karacev (Rus.) - Jegor Gerasimov (Biel.) 6:0, 6:1, 6:0, Márton Fucsovics (Maď.) - Stan Wawrinka (Švaj.-17) 7:5, 6:1, 4:6, 2:6, 7:6 (9), Pedro Martinez (Šp.) - Emil Ruusuvuori (Fín.) 1:6, 6:3, 6:2, 7:6 (5), Felix Auger-Aliassime (Kan.-20) - James Duckworth (Austr.) 6:4, 6:1, 6:2, Diego Sebastian Schwartzman (Arg.-8) - Alexandre Muller (Fr.) 6:2, 6:0, 6:3, Miloš Raonič (Kan.-14) - Corentin Moutet (Fr.) 6:7 (1), 6:1, 6:1, 6:4, Dominic Thiem (Rak.-3) - Dominik Köpfer 6:4, 6:0, 6:2, Denis Shapovalov (Kan.-11) - Bernard Tomič (Austr.) 6:1, 6:3, 6:2.