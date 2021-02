Pendleri, pozor: Od stredy vám na vstup do Rakúska nebude stačiť len negatívny test

Pendleri sa musia od stredy preukázať pri vstupe do Rakúska negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom nie starším ako sedem dní.

Zároveň sa musia aspoň raz za týždeň registrovať cez online formulár. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR o tom informovalo na svojej webovej stránke.

Pre cestujúcich zo Slovenska do Rakúska platí vo všeobecnosti 10-dňová karanténa a povinnosť predložiť negatívny test. "Ak daná osoba nebude mať pri vstupe do Rakúska negatívny test, bude do Rakúska vpustená, avšak test si musí na jeho území spraviť do 24 hodín," priblížil rezort diplomacie. Dodáva, že po teste je potrebné nastúpiť do 10-dňovej karantény. Ukončiť ju možno na piaty deň ďalším negatívnym testom. Súčasne platí pre všetkých povinnosť online registrácie pred vstupom do Rakúska. Možnosť nechať sa otestovať do 24 hodín od vstupu do Rakúska platí aj pre pendlerov.

Výnimku z povinnosti registrácie má podľa MZVEZ tranzit a občania, ktorí vstupujú do krajiny z osobitných a rodinných dôvodov.