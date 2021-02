Český film Šarlatán ohúril aj v zahraničí, môže získať Oscara! Úprimná reakcia režisérky

Český film Šarlatán režisérky Agnieszky Hollandovej sa dostal do užšieho výberu 15 filmov, ktoré sa uchádzajú o nominácie na Oscara v kategórii medzinárodnej hraný film.

Medzi "semifinalistov" sa naopak nedostala slovenská snímka Správa, na ktorom sa tiež podieľali českí tvorcovia. Hollandová v stredu ČTK povedala, že postup trochu čakala, ale aj tak bola nervózna.

Americká filmová akadémia zverejnila užšie zoznamy uchádzačov o najprestížnejšie filmové ocenenie v deviatich kategóriách v stredu v noci. Do užšieho zoznamu v kategórii medzinárodný hraný film postúpilo 15 filmov, a nie desať ako v minulých rokoch.

"Úprimne povedané som to trošku čakala, pretože sme všade boli spomínaní medzi filmami, ktoré majú šancu. To bolo znamenie, že máme nádej. Ale pochopiteľne občas to takto nefunguje, takže sme boli nervózni. Keď s ničím nepočítate, tak môžete mať len dobrú správu. A keď s niečím počítate, a ono sa to nepodarí, tak je to sklamanie," povedala v stredupo polnoci Hollandová ČTK. "Mala som veľa ohlasov od členov Americkej filmovej akadémie, že sa im film naozaj páči," dodala poľská absolventka pražskej FAMU.

Do 93. ročníka udeľovania Oscarov prihlásilo svoje filmy 93 krajín. Českému filmu budú v boji o zlatú sošku konkurovať napríklad filmové diela z Francúzska, Bosny a Hercegoviny, Rumunska, Nórska, Dánska a Ruska, ale aj z neeurópskych krajín ako Chile, Guatemala, Irán, Mexikoalebo Tunisko.

"Budem rada, keď sa teraz dostaneme do tej najužšej spoločnosti piatich nominovaných, čo je tento rok veľmi ťažké, "vie poľská režisérka Šarlatánu. "Vidím tam dvoch favoritov, takže to bude ťažké a s celkovým víťazstvom a Oscarom skôr nepočítam. Je tam niekoľko skutočne veľmi silných filmov a ten náš je taký komorný, " vysvetlila Hollandová.

Dráma Šarlatán vznikla podľa scenára Marka Epsteina a sleduje život liečiteľa a bylinkárov Jána Mikoláška, ktorý liečil státisíce ľudí, bol ale perzekvovaní nacistami i komunistami.

Z terajšieho výberu sa bude nakoniec o Oscara uchádzať päť nominovaných filmov. Postupujúci budú vyhlásení 15. marca. Víťazi potom budú vyhlásení na slávnostnom udeľovaní Oscarov v nedeľu 25. apríla.

Do užšieho výberu nominácií na Oscarov v kategórii medzinárodný hraný film už vlani Americká filmová akadémia vybrala aj koprodukčnú drámu Nafarbené vtáča českého režiséra Václava Marhoula. Česko vlani uspelo aj v kategórii krátky animovaný film, kde bola do užšieho výberu zaradená krátkometrážna snímka Dcéra študentky pražskej Filmovej a televíznej fakulty Akadémie múzických umení (FAMU) Darje Kaščejevovej.