Majo Labuda o synovi Rišovi, ktorý hviezdi v Oteckoch: Nechcel som, aby bol herec

Tri generácie hercov. Majo Labuda ml. (46) prebral umeleckú štafetu od svojho legendárneho otca Mariána Labudu († 73).

A v týchto šľapajach pokračuje aj najmladší z rodu Richard Labuda (19), ktorý je jednou z hviezd divácky úspešného seriálu Oteckovia. No ak by záležalo na jeho otcovi, zo syna by herec rozhodne nebol. Jeho predstava o Rišovej kariére bola totiž úplne iná.

Herec Majo Labuda ml., rovnako ako jeho otec Marián († 73), pokračoval v umeleckej kariére, ktorá v rodine postretla aj najmladšiu generáciu. „Mne otec vymyslel, aby som išiel robiť herectvo, lebo však s touto tvárou čo by som mohol ísť robiť, jedine herca. Je to také prirodzené, keď človek vyrastá v rodine herca, tak sa stane hercom. Väčšinou sa to tak dedí z pokolenia na pokolenie,“ prezradil s humorom vlastným Majo v Teleráne.

A aj keď to bolo, ako sám tvrdí, prirodzené, že aj jeho syn pôjde v týchto šľapajach, herca na Slovensku z neho nechcel. „Mňa práveže otec odhováral vždy, aj keď to nie je odhováranie, ale vždy hovoril, že radšej by bol, keby som robil niečo iné a keby som chcel to herectvo, tak radšej v zahraničí. Ale, ako hovorím, nie je to odhováranie, je to skôr podpora,“ doplnil Richard, hviezda Oteckov.