Syn trénera Miloša Říhu († 61) prehovoril: Zo smrti otca viní naše zdravotníctvo!

Tvrdé vyjadrenia na úroveň zdravotnej starostlivosti! Syn zosnulého trénera Miloša Říhu († 61) prehovoril pre české médiá a nevyhol sa útoku na slovenskú nemocnicu, kde jeho otca hospitalizovali v prvej fáze po jeho kolapse.

Bývalého českého reprezentačného trénera a kouča Slovana či SKA Petrohrad v KHL našla v auguste 2020 jeho partnerka Soňa Obšutová v rodinnom dome v Lieskovci pri Zvolene.

„Zdravotníctvo v IKEM je na inej úrovni než slovenské. Bolo naozaj zlé, čo sa tam odohrávalo. Tvrdili, že koniec príde o päť minút. Mne to nedalo, tak som s nimi každý deň bojoval,“ ozval sa po piatich mesiacoch Miloš Říha mladší pre český portál idnes.cz.

Tvrdí, že to všetko by sa nestalo, nebyť neférového ukončenia jeho kontraktu pri českej reprezentácii. „Zobralo ho, keď namiesto neho počas zmluvy vymenovali nového trénera,“ tvrdí syn, no dopĺňa, že Říhu to nakoplo k novému elánu: „Keby mu vyšla práca v Česku, som presvedčený, že by to nemalo takýto koniec. Bol by pod väčšou kontrolou a mal na rozdiel od Slovenska pokoj!“