Muž sa nevedel zmieriť s rozchodmi, urobil niečo ohavné: Expriateľky majú doživotnú traumu!

Otec dvoch detí má na rováši otrasné činy, za ktoré bol odsúdený na dvanásť rokov basy.

Brit Prince Chunga (27) sa nevedel zmieriť s rozchodmi, svojím expriateľkám sa kruto pomstil.

Ako informuje britský denník Daily Mail, Prince mal obe svoje bývalé priateľky znásilniť. Zdesené obete hovoria o traume na celý život. "To, čo sa v tú noc stalo mi zmenilo celý život. Celé dni som nemohla spať. Ovplyvnilo to každý môj nasledujúci vzťah. Kedysi som bola sebavedomá, teraz som vystrašená a už nikomu neverím," uviedla jedna z mužových obetí s tým, že večer už sama von vôbec nechodí, vždy ide v sprievode niekoľkých osôb, pretože sa obáva, že by sa nočná mora mohla kedykoľvek zopakovať. Druhá obeť priznala, že má rovnaké psychické problémy.

Na prvú expriateľku Prince narazil v bare, kde bola so svojou kamarátkou a ihneď si k nej začal dovoľovať. Schmatol ju za zadok a mal sexuálne narážky. Nadránom, keď si volala taxík, zastavil pri nej autom a ponúkol jej odvoz. Aj keď mu odvetila, že chce ísť domov, neposlúchol ju a ženu odviezol do parku, kde ju, napriek tomu, že sa bránila, znásilnil. Ďalšiu expriateľku o rok na to vylákal z domu jej otca a doviezol k sebe domov, kde ju opakovanie znásilnil, pričom jej zároveň vyznal lásku.

Princeova obhajkyňa na súde uviedla, že jeho ostatné expriateľky nemajú na jej klienta zlého slova a podľa nej uviedli, že bol dobrým partnerom, ktorý ich podporoval. Ani tieto slová však násilníka nezachránili pred trestom. Sudkyňa ho poslala do väzenia na 12 rokov, navyše dostal zákaz priblížiť sa k ženám, ktoré napadol.